Su in vetta con mamma e papà: e località di montagna dove vivere vacanze a misura di famiglia

Allacciare gli scarponcini e pronti per una vacanza nell’aria fresca di montagna, alla scoperta delle cime più suggestive e di luoghi immersi nella natura in cui dedicarsi a divertenti attività sotto il cielo d’estate. Praterie in cui correre felici, profumi di fiori, animali della fattoria e le accortezze di alberghi specializzati per le esigenze di bambini e bambine, che non vedono l’ora di uscire di casa e godersi giornate avventurose con mamma e papà. Le strutture del consorzio Italy Family Hotels, selezionate sulla base dei servizi e opportunità per le famiglie, invitano a rigeneranti vacanze d’estate tra le vette più belle d’Italia.

La natura che soprese sotto il Monte Rosa, in Piemonte

Visite in fattoria, sport fluviali, gite al museo Walser, salite in funivia, escursioni tra le vette, passeggiate, mini trekking e cene in rifugio. La natura è un mondo tutto da vivere in famiglia alle pendici del Monte Rosa, dove il Mirtillo Rosso Family Hotel di Riva Valdobbia (VC) in estate organizza ogni giorno attività con accompagnamento gratuito per scoprire il territorio. Il mini club è sempre a disposizione per i bambini dai 4 ai 12 anni. Il centro benessere per tutte le età invita grandi e piccoli nelle piscine interna ed esterna e nella piscina per i bimbi. A luglio e agosto 2018, prenotando una vacanza di almeno 7 notti c’è lo sconto del 25% sul soggiorno, restando per 4 notti del 15%. Le famiglie possono scegliere tra la pensione ¾ o completa, hanno l’accesso gratuito alla Spa per adulti e alla Spa per famiglie, oltre alle attività di animazione. Prezzi a partire da 1.042 euro per 4 notti per 2 adulti con un bambino in pensione ¾, da 1.682 euro per 7 notti. (Tel. 0163 91810)

Bimbi gratis e avventure in vetta ad un’ora da Milano, in Lombardia

Giochi e peripezie tra le vette con l’Harmory Suite Hotel di Selvino (BG), che si trova ad un’ora da Milano e a mezz’ora dall’aeroporto di Orio al Serio. L’animazione per i piccoli dai 4 anni in su è prevista per tutta la giornata – dalle 10.00 alle 22.00 – e comprende escursioni, attività nella natura, baby dance e tante sorprese. A luglio e agosto, con l’offerta di 7 giorni in pensione completa, è compresa l’animazione, un’escursione al Monte Purito con merenda in baita, la visita guidata alla fattoria didattica con pranzo, prodotti tipici e attività per i bambini, l’ingresso alla piscina coperta, ai tubbies e al parco avventura vicino all’hotel. È incluso anche un drink di benvenuto, un omaggio per i bimbi in camera e la riduzione del 10% per entrare alle Terme di San Pellegrino. La proposta è a partire da 1.389 euro per tutta la famiglia: i bambini fino a 12 anni dormono gratis in camera con i genitori. (Tel. 035 761 487)

7 notti al prezzo di 6 nella perla del Trentino

La magia delle Dolomiti e un programma di attività per divertirsi ogni giorno, con fantasia. È l’estate del Family Hotel La Perla di Primiero San Martino di Castrozza (TN), che accoglie i piccoli con i loro genitori in stanze ampie e luminose dove i bambini trovano tutto ciò di cui hanno bisogno, così che mamma e papà possano viaggiare leggeri. Il miniclub la Bottega della Fantasia è un caleidoscopio di sorprese ed è aperta dalle 17.00 alle 22.00 per i bimbi dai 3 ai 10 anni. Il programma estivo è una continua scoperta: grigliate all’aperto, polentate in baita, serate di gala, visite in fattoria e passeggiate tra i boschi ed ogni mattina un’escursione diversa, come quella alla Malga Civertaghe, ai laghetti di Colbricon o alla chiesetta di San Silvestro. Dal 1° al 28 luglio 2018, il pacchetto di 7 notti al prezzo di 6 con arrivo e partenza la domenica comprende tutti i servizi e il programma di attività, la mezza pensione e inoltre un bambino fino a 12 anni in camera con i genitori soggiorna gratis. Prezzo a partire da 399 euro a persona in camera doppia in mezza pensione. (Tel. 0439 762115)

Magiche settimane in montagna, in Val di Fiemme

Giochi sui prati e gite nei boschi, è un luogo da fiaba il Family & Wellness Hotel Shandranj di Tesero (TN) ai piedi del Latemar e dell’Alpe di Pampeago, tra le Dolomiti della Val di Fiemme. In un regno naturale abitato da cervi e marmotte, i bambini sono protagonisti di incredibili avventure. Con il pacchetto Magic Mountain Week partecipano ad una discesa di rafting, si arrampicano nel parco avventura, provano le emozioni dell’Alpine Coaster-Gardoné, diventano mastri burrai imparando a fare il burro come una volta, scoprono come si produce la lana e vivono un giorno da fattore. Inclusi tutti i servizi dell’hotel, per una vacanza light all inclusive – colazione, merenda, buffet di antipasti, verdure, dessert, cena gourmet –, l’ingresso nell’area wellness con piscina e saune, il miniclub di Lillo il Gallo, tutte le dotazioni per i bebè, l’assistenza per i bambini anche sotto i 3 anni e il programma active con passeggiate ed escursioni. Tutti gli autobus e gli impianti di risalita del Trentino sono gratuiti e c’è un buono sconto di 20 euro da spendere in prodotti tipici o nel centro benessere. Dal 28 luglio al 4 agosto 2018, per una settimana, prezzi a partire da 1.610 euro a famiglia con 2 adulti più 1 o 2 bambini sotto ai 12 anni, dal 25 agosto al 1° settembre l’offerta è a partire da 1.390 euro a famiglia. (Tel. 0462814737)

Estate in freschezza tra le Dolomiti, in Alto Adige

Bambini a caccia di avventure al Family Hotel Posta di Santa Cristina Valgardena (BZ), tra le Dolomiti, dove i piccoli di ogni età hanno a disposizione spazi e giochi a seconda delle diverse esigenze. Bricolage, laboratori di cucina per preparare la pizza, la parete per l’arrampicata e per i più piccoli il Club degli Gnomi, per giocare in morbidezza. Ogni giorno vengono organizzate escursioni, passeggiate di nordic walking, in bicicletta o mountain bike. Prenotando le settimane dell’”Estate in freschezza”, dal 30 giugno al 4 agosto 2018, 7 giorni in mezza pensione, l’uso del centro benessere con piscina, area saune e fitness, il programma escursionistico quotidiano con le guide alpine, un’escursione in montagna con mamma e papà, la grigliata tra le vette e il Dumbo Club per i bambini dai 3 anni in su è a partire da 889 euro a persona. Il pacchetto include anche un buono wellness e beauty di 30 euro in omaggio per tutta la famiglia e l’uso gratuito di tutti gli autobus per esplorare le montagne Patrimonio Mondiale UNESCO. Inoltre i bambini fino a 7 anni in camera con i genitori hanno uno sconto del 70%, dagli 8 agli 11 anni pagano la metà, fino a 2 anni pagano 140 euro tutta la vacanza. (Tel. 0471 792 078)