Mostre: viaggio tra i vulcani del pianeta in 100 clic

Gino Ambrosio, giramondo per passione da sempre attratto soprattutto dagli spettacoli che regalano i vulcani, ne ha scalati e visitati in ogni angolo della Terra e immortalato in un clic le immagini più suggestive ed espressive di paesaggi, nature e volti umani. Un centinaio di questi scatti faranno parte della mostra fotografica e multimediale “Viaggio tra i vulcani del pianeta” patrocinata tra gli altri dal Mibact, Istituto di Geofisica e Vulcanologia e dalla Regione Sicilia e Campania, in esposizione alla Reggia borbonica di Portici (Napoli) dal 22 al 31 maggio 2018 ad ingresso libero. L’evento sara’ presentato in conferenza stampa venerdi’ 18 maggio.

La mostra è promossa da “Oronero – dalle scritture del fuoco”, un’Associazione nazionale senza scopo di lucro, democratica, di promozione culturale e sociale che: