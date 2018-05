Muscoli che invecchiano: in forma con un po’ di esercizio 

Invecchiare non significa necessariamente diventare deboli e fragili, anzi basta solo po’ di esercizio per aiutare a mantenere la massa muscolare e la forza.

Lo rileva una ricerca dell’Universita’ di Otago, in Nuova Zelanda, pubblicata sulla rivistaGeroScience. L’invecchiamento e’ associato alla riduzione sia della massa muscolare sia della forza: una condizione nota come sarcopenia, che sta rapidamente diventando un problema di salutecrescente.

“Con i progressi nell’assistenza medica le persone vivono piu’ a lungo – spiega Ashley Gillon, autore principale della ricerca- meta’ delle persone nate in questo secolo dovrebbe vivere fino a 100 anni. Anche se le persone vivono piu’ a lungo, le loro vite non sono necessariamente salutari o indipendenti a causa delle drastiche perdite di forza e di funzione muscolare in eta’ avanzata”.

Ma lo studio, utilizzando modelli animali per studiare l’effetto dell’eta’ e dell’esercizio sui muscoli, ha trovato che un intervento che protegge la massa muscolare e’ l’esercizio. I ricercatori non sono sicuri di cosa sia esattamente cio’ che aiuta, ma evidenziano che “sembra che sia l’allenamento di resistenza che quello cosiddetto di forza aiutino a preservare i muscoli e non e’ mai troppo tardi per iniziare”.

“La nostra ricerca – conclude Gillon – ha dimostrato che fare solo un po’ di esercizio e’ davvero utile per i nostri nervi e muscoli: non abbiamo bisogno di correre una maratona ogni giorno per ottenere i benefici dell’essere attivi, un po’ di attivita’ extra puo’ fare molto di bene”. Gli studiosi sono ora motivati a trovare la causa che rende l’esercizio una buona pratica per mantenere muscoli e nervi sani, anche per poter eventualmente fornire in futuro dei benefici a chi ha una scarsa mobilita’ e non puo’ fare molto movimento.