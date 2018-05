Nadia Toffa rassicura: “Giuro che ci rivediamo presto!”

“Giuro che ci rivediamo presto, presto, presto“: con queste parole Nadia Toffa rassicura i suoi fan: “Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca, è per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi“.

Il post è diventato presto virale, raccogliendo quasi centinaia di migliaia di like, migliaia di condivisioni e commenti.

Il 2 dicembre scorso è stata ricoverata in ospedale in seguito ad un malore. Soltanto a febbraio, al suo rientro in tv, ha spiegato: “Ho avuto un cancro, in questi due mesi mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l’operazione. Mi hanno tolto il cento per cento di quel cancro, ma ho fatto le terapie preventive perché poteva essere rimasta una cellula malata“.