New York: la bioplastica per giocattoli Minerv Supertoys protagonista alla “BioPlastics: Biobased Re-Invention of Plastics”

Bio-on e ITALERI parteciperanno a “BioPlastics: Biobased Re-Invention of Plastics”, uno dei più importanti eventi a livello globale sui biopolimeri, che si terrà a New York dal 25 al 27 giugno 2018, e vedrà la partecipazione di importanti aziende internazionali come PepsiCo e Procter & Gamble; e prestigiosi istituti di ricerca come il Fraunhofer Institute. Bio-on e ITALERI illusteranno i risultati raggiunti con la bioplastica Minerv Supertoys destinata ai giocattoli del futuro. Basata sul rivoluzionario biopolimero di Bio-on, naturale e biodegradabile in natura al 100%, Minerv Supertoys è sicura ed eco sostenibile, rispetta i bambini e l’ambiente. Per Bio-on la conferenza di New York sarà il primo evento pubblico dopo l’inaugurazione, prevista a giugno, del primo impianto produttivo che l’azienda sta costruendo vicino a Bologna, nel nord Italia, per la produzione di bioplastiche speciali, come le microperline destinate all’industria cosmetica. Per il nuovo polo produttivo verranno investiti circa 27 milioni di dollari.

Bio-on S.p.A., attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, e ITALERI azienda italiana leader nella produzione di modellini e giocattoli in plastica da oltre 50 anni, hanno deciso di incrementare la loro collaborazione con il programma Minerv Supertoys e, grazie ai risultati ottenuti dalle attività di ricerca e sviluppo svolte negli ultimi due anni, di rivolgersi direttamente al mercato dei giocattoli con applicazioni basate sui PHAs (poli-idrossi-alcanoati). L’obiettivo è di attuare un programma di investimenti che porti allo sviluppo e alla dimostrazione di giocattoli realizzati in bioplastica PHAs ottenuta esclusivamente da risorse biologiche rinnovabili non destinate all’alimentazione umana e biodegradabili al 100% in acqua e suolo.

“Bio-on ha da poco superato i dieci anni di attività – sottolinea Marco Astorri, Presidente e CEO di Bio-on – e anche attraverso questa importante partnership vuole contribuire a cambiare l’industria del giocattolo grazie a biomateriali innovativi e veramente sostenibili. La nostra bioplastica non è solo biodegradabile al 100% ma nasce valorizzando gli scarti produttivi generati dalla natura. Per questo la nostra strategia è diversa rispetto a quella di alcune multinazionali. Non basta infatti la sostenibilità della materia prima. In altre parole – spiega Astorri – non è sufficiente utilizzare ad esempio canna da zucchero anziché petrolio e usare poi nel processo produttivo sostanze chimiche inquinanti per ottenere un poliestere non biodegradabile. Questo approccio è l’opposto della nostra strategia che, non solo parte da ingredienti naturali e sostenibili, ma garantisce un prodotto finale al 100% naturale al 100% biodegradabile in natura”.

Nei prossimi mesi coinvolgeremo l’intera catena del valore della emergente bioeconomia, compresi centri di ricerca, università ed enti certificatori, attraverso processi di internazionalizzazione e all’interno di una rete sempre più ampia che permetta di sfruttare pienamente Minerv Supertoys, il grado di bioplastica PHAs pensato e sviluppato da Bio-on per i giocattoli del futuro. Nel maggio del 2017 l’Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli (IISG a UL company), dopo aver effettuato specifiche analisi sui campioni sottoposti a test, ha rilasciato la sua dichiarazione di conformità su Minerv Supertoys, una vera garanzia per la sicurezza e la salute dei bambini: i numerosi test hanno infatti dimostrato l’assenza di migrazione dalla bioplastica Bio-on di composti chimici o metallici, solventi, monomeri, plastificanti, composti aromatici, N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili.

“Siamo orgogliosi – sottolinea il Dr. Gian Pietro Parmeggiani, Presidente e co-fondatore di Italeri – di poter proseguire il cammino tecnico e scientifico già iniziato con Bio-on per sviluppare e realizzare insieme, attraverso il Programma Minerv Supertoys, giocattoli che utilizzino come materiale di produzione la bioplastica PHA. Italeri Spa affronterà questa nuova sfida forte dell’esperienza maturata in ormai quasi sessant’anni di presenza sul mercato e mettendo in opera tutte le competenze acquisite nell’intento di arrivare ad un risultato che possa andare a beneficio di quelli che saranno i “protagonisti futuri” del nostro Pianeta e cioè i bambini.”

Tutte le bioplastiche PHAs (poli-idrossi-alcanoati) sviluppate da Bio-on, sono ottenute da fonti vegetali rinnovabili senza alcuna competizione con le filiere alimentari, garantiscono le medesime proprietà termo-meccaniche delle plastiche tradizionali col vantaggio di essere completamente eco sostenibili e al 100% biodegradabili in modo naturale.