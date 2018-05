“Siamo felici di contribuire alla Notte dei Musei per testimoniare il valore della scienza per la salute pubblica,” spiega il presidente Walter Ricciardi.

Porte aperte anche all’Istituto Superiore di Sanità in occasione della Notte dei Musei: “Questo sabato, in occasione della notte europea dei musei, l’Istituto Superiore di Sanità aprirà le porte del suo museo sulla salute pubblica dalle 19 alle 23“, si legge in un tweet.

Notte dei Musei: porte aperte anche all’Istituto Superiore di Sanità

