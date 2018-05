Viaggi & Turismo: esplora destinazioni affascinanti con le offerte speciali di Emirates pensate anche per le coppie

Emirates ha lanciato tariffe interessanti in tutte le classi dall’Italia verso alcune delle destinazioni più popolari del suo network globale come New York, Bangkok, Maldive, Seychelles e Mauritius.

Questa offerta vale sui voli prenotati tra il 7 e il 31 maggio 2018 per viaggi effettuati tra il 10 settembre e il 30 novembre. I prezzi sono inclusivi di tasse.

Di seguito un esempio delle tariffe promozionali:

Milano-New York da Euro 369 in Economy Class per il biglietto singolo e da Euro 358 per il biglietto di coppia.

Roma-Bangkok da Euro 499 in Economy Class per il biglietto singolo e da Euro 492 per il biglietto di coppia.

Venezia-Male da Euro 618 in Economy Class per il biglietto singolo e da Euro 594 per il biglietto di coppia.

Grazie alla partnership con flydubai, sarà anche possibil partire da Catania e viaggiare verso Seychelles e Mauritius a prezzi speciali.

Catania-Seychelles da Euro 699 in Economy Class per il biglietto singolo e da Euro 634 per il biglietto di coppia.

Catania-Mauritius da Euro 708 in Economy Class per il biglietto singolo e da Euro 648 per il biglietto di coppia.

Emirates impiega il suo aereo di punta, l’A380, sui voli da Milano e Roma per Dubai e da Dubai a Mauritius. Questo velivolo all’avanguardia offre alti livelli di comfort e un servizio di alta qualità: con una configurazione a tre classi, dispone di ampi posti in Economy sul ponte superiore, sedili completamente reclinabili in Business Class e private di First Class sul ponte superiore. Le altre rotte sono gestite da Boeing 777 moderni e confortevoli.

In tutte le classi e in tutti gli aeromobili, i passeggeri di Emirates viaggiano su posti a sedere spaziosi e usufruiscono dell’eccellente servizio offerto dal personale di bordo Emirates. Possono intrattenersi con il pluripremiato sistema di intrattenimento di Emirates, ice, che offre fino a 3.500 canali di film, musica e giochi su grandi schermi individuali, gustare pasti preparati da chef gourmet e navigare in internet con 20 MB di Wi-Fi gratuito, mentre tutti gli Emirates Skywards Platinum e i membri Gold possono usufruire del Wi-Fi illimitato gratuito durante il loro volo Emirates, indipendentemente dalla loro classe di viaggio; un privilegio applicato anche a tutti i membri di Emirates Skywards che viaggiano in First e Business Class.