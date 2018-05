È online il nuovo sito dell’Infrastruttura di Ricerca Europea EMSO ERIC

E’ online www.emso.eu, il nuovo sito dell’Infrastruttura di Ricerca Europea EMSO ERIC che descrive le attività che coinvolgono gli osservatori sottomarini multidisciplinari dedicati allo studio e al monitoraggio dei mari europei.

Il sito dell’infrastruttura, realizzato nell’ambito di EMSO-Link, progetto finanziato dalla Commissione Europea nel programma Horizon 2020, nasce per comunicare e divulgare le attività del Consorzio Europeo EMSO ERIC.

L’obiettivo del nuovo sito è quello di ampliare la visibilità del Consorzio, sia in territorio europeo che extra-europeo e di offrire alla comunità scientifica internazionale uno strumento all’avanguardia per la ricerca scientifica e tecnologica in ambiente marino profondo. I primi destinatari delle informazioni riportate sul sito web sono i settori della scienza e dell’industria, offrendo anche la possibilità di accesso ai dati dell’infrastruttura Europea. Il sito web intende anche incentivare il coinvolgimento di nuovi utenti, come esperti del settore del monitoraggio e della protezione dell’ambiente marino e del mondo accademico, offrendogli la possibilità di accedere fisicamente ad alcuni osservatori per poter condurre test in condizioni ambientali estreme. Recentemente è stato avviato anche il primo bando di tipo TRANSNATIONAL ACCESS, attraverso il quale EMSO ERIC offrirà alle migliori proposte la possibilità di accedere a tre suoi osservatori – EMSO PYLOS (Hellenic Arc), EMSO SmartBay (Ireland) ed EMSO NICE (Ligurian Sea) – a chi è interessato a studiare il comportamento dei propri prototipi.

Il nuovo sito web diventerà, infine, un utile strumento per la formazione e sensibilizzazione del pubblico non specialistico sull’importanza di studiare, monitorare, conoscere e salvaguardare il mondo marino che è una fonte inesauribile o quasi di sostentamento, di energia e che gioca un ruolo importante nelle variazioni climatologiche.

EMSO (http://www.emso.eu, European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory) è una Infrastruttura di Ricerca a scala europea nel campo delle scienze ambientali. E’ stata costituita in accordo con il piano d’azione del Forum di Strategia Europea per le Infrastrutture di Ricerca (ESFRI) e con il Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca del MIUR (PNIR) e comprende un complesso sistema di osservatori sottomarini per il monitoraggio a lungo termine, anche in tempo reale, dei processi ambientali legati all’interazione tra la geosfera, la biosfera e l’idrosfera. Tale sistema è composto attualmente da undici osservatori sottomarini posizionati su fondali profondi e quattro siti di test in acque basse. Tali osservatori sono dislocati in siti chiave dal punto di vista dell’interesse scientifico nei mari intorno all’Europa, dal Nord Atlantico al Mar Mediterraneo e al Mar Nero, formando così una infrastruttura paneuropea ampiamente distribuita.

EMSO ERIC (European Research Infrastructure Consortium) è il Consorzio europeo che gestisce EMSO. L’ERIC dovrà coordinare la fornitura dei servizi ai vari soggetti di interesse, provvedendo all’alimentazione energetica, al trasferimento dati, ai sensori e garantendo l’infrastruttura dati necessaria a garantire le osservazioni oceaniche interattive, in modo continuo, ad alta risoluzione ed in tempo quasi-reale. I dati raccolti dagli osservatori coinvolgono una vasta gamma di aree di ricerca tra cui biologia, geologia, chimica, fisica, ingegneria ed informatica e nei più diversi scenari dall’ambiente polare a quello subtropicale, garantendo così una vasta multidisciplinarietà e interdisciplinarietà. I Paesi membri di EMSO ERIC sono: Italia (che ospita la sede legale), Francia, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Grecia, Portogallo e Romania.