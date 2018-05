Open Day INFN: un fine settimana a tutta fisica

Un fine settimana a tutta fisica. È questo il programma per i prossimi sabato e domenica in cui l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare organizza ben due Open Day.

Si parte sabato 26 maggio dai Laboratori Nazionali di Frascati (Roma) con una giornata intitolata “Accelerando il futuro”, l’ingresso è libero ma occorre registrasi sul sito: http://w3.lnf.infn.it/openlabs-2018-accelerando-futuro/

Tante le attività proposte con appuntamenti dedicati anche ai più piccoli. Sarà possibile visitare gli esperimenti in corso e entrare in DAFNE,l’acceleratore italiano per la fisica delle particelle. In programma conferenze, proiezioni, incontri con i ricercatori tecnologi e tecnici e anche uno speed date scientifico. Alle 14:00 si svolgerà la premiazione del concorso nazionale per le scuole di ScienzaPerTutti dedicato quest’anno al tema “Le onde”. Per bambini: lezioni-spettacolo, racconti animati di scienza, giochi e laboratori ludico-didattici e tecnologici. Per l’occasione sarà inaugurato il nuovo Visitor Centre dei LNF, un nuovo spazio dedicato alla divulgazione scientifica e alla storia degli acceleratori di particelle con installazioni interattive e parti originali di esperimenti.

Domenica 27 maggio, dalle 10 alle 18, saranno i Laboratori Nazionali del Gran Sasso ad aprire le porte al pubblico per una giornata ricca di iniziative e organizzata in collaborazione con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica. Si comincia alle 10:00 con la premiazione del concorso “Anch’io scienziato” e si prosegue con l’evento-gioco di lancio del Gran Sasso Videogame, il primo videogioco educational di fisica ambientato proprio ai LNGS. La giornata continua con conferenze e spettacoli tra giocoleria, racconti di scoperte e affascinanti spiegazioni. Per leggere il programma completo collegarsi a questo sito: https://www.lngs.infn.it/it/open-day