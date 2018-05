Fiera Campionaria di Padova 2018: un mondo di esperienze

La Fiera Campionaria di Padova 2018, l’ultima a due cifre prima dell’edizione dei 100 anni che si terrà nel 2019, presenta dal 12 al 20 maggio 11 padiglioni, 800 espositori di 25 Paesi su 90.000 metri quadrati con 180 eventi (su 100 ore complessive di manifestazione): oltre 20 al giorno. E, come avviene ormai da molti anni, si entra gratis in Fiera dalle 10 a mezzanotte sabato e domenica e dalle 16,30 a mezzanotte nei giorni feriali.

La Fiera Campionaria di Padova che nel 1919 fu per l’Italia la prima Fiera di Campioni in assoluto, nata soltanto 7 mesi dopo la fine della Grande Guerra, propone migliaia di offerte merceologiche per le diverse aspettative dei visitatori. Quel “di tutto un po’” è in fondo la caratteristica vincente delle Campionarie, polo di attrazione per la gente che viene a vedere le novità, fa acquisti, segue gli spettacoli, avvicina culture e tradizioni anche enogastronomiche provenienti da luoghi lontani. Un pout pourri guidato in ciascun settore merceologico da alcune eccellenze.

Quest’anno il decalogo delle eccellenze

L’edizione del 2018 si caratterizza per 10 punti cardine che hanno al loro interno delle eccellenze: A) Automotive ed Elettrico con 30.000 mq comprendenti il padiglione 8 e la galleria 7/8 più le aree esterne adiacenti compreso un circuito per Test Drive di bici, moto e scooter elettrici. Oltre alle auto e ai veicoli commerciali di ultimissima generazione vi sono proposte dell’usato sicuro (a km 0 e con modelli aziendali) e accanto la 2^ edizione di Electric Mobility Show, esposizione di auto, moto, ciclomotori e biciclette alimentati ad energia elettrica, con incontri quotidiani tra esperti e la presenza del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova che illustra alcuni suoi prototipi e motori elettrici industrializzati da grandi marchi.

B) Salone dei sapori e del turismo enogastronomico, ospite al padiglione 7 con la possibilità di assaggiare e acquistare moltissime tipicità provenienti da Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Veneto e da alcune fattorie biologiche delle provincie di Salerno, Grosseto, Padova e della Slovacchia aderenti alla Rete Wigwam, più presentazioni di anteprime di prodotti da forno salutistici e cibi per chi soffre di allergie. Nel Salone 600 mq sono riservati ai prodotti, ai corsi di cucina e danza e agli spettacoli di Taranta della Puglia – regione dell’anno in Campionaria.

Nello stesso padiglione anche le offerte turistiche di Croazia, Marche, Sardegna, Seychelles, Sicilia, Toscana, Trentino, Veneto e una rassegna verde delle piante tipiche delle regioni presenti nel Salone dei sapori.

C) Villaggio dei bambini, ovvero il padiglione 5 suddiviso tra il divertimento, i giochi istruttivi e il contatto con animali, natura e sana alimentazione. Qui su 8.000 mq ci sarà il più grande Luna Park al coperto del Veneto con 20 attrazioni per grandi e piccoli e la prima esposizione in una fiera del Museo Storico della Giostra e dello spettacolo popolare di Bergantino (Ro), il principale museo sul tema in Europa, che spiega come il divertimento popolare di strada abbia attraversato i secoli partendo dai saltimbanchi per arrivare ai colossali Amusement Parks che spesso nel mondo sono realizzati da famiglie italiane.

Cani e cavalli sono protagonisti di un’area di prove dove anche il pubblico e i bambini potranno confrontarsi, e sono previste passeggiate cittadine – per 18 amazzoni con altrettanti cavalli e per cani e padroni.

E ancora laboratori e orti in casa realizzati dai bambini grazie alla partecipazione delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto in collaborazione con Cia, Coldiretti e Confagricoltura e con l’agronomo Emilio Bertoncini.