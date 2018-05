Un incidente è avvenuto a Marwar, dove una deflagrazione causata dal gas ha provocato il crollo di una galleria intrappolando i 24 lavoratori presenti in quel momento: 16 le vittime. Un altro incidente si è registrato a Spin Karez, dove hanno perso la vita 7 persone (in precedenza si era parlato di 2 morti e di 5 persone rimaste bloccate).

In Pakistan almeno 23 minatori hanno perso la vita a causa di esplosioni verificatesi in due miniere di carbone nella provincia meridionale del Beluchistan.

