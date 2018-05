A Parigi arrivano i “Sea Bubbles”, i taxi volanti sulla Senna [VIDEO]

Successo per le seconde prove tecniche dei “Sea Bubbles“, i taxi volanti che sono destinati a viaggiare sulla Senna e che promettono di rivoluzionare i trasporti pubblici di Parigi.

Vengono presentati come i potenziali taxi del futuro: una via di mezzo tra il battello e l’aereo, si muovono sull’acqua senza generare onde, rapidi, silenziosi e non inquinanti.

Il mezzo di trasporto innovativo è stato ideato dal navigatore francese Alain Thebault, e funziona con due motori elettrici ricaricabili ad energia solare, senza rilasciare emissioni di carbonio.

E’ già allo studio la versione “autobus”, che potrebbe trasportare decine di persone.

Al momento l’unico ostacolo che potrebbe limitarne l’introduzione riguarda la velocità: i taxi volanti sono stati concepiti per navigare in modo ottimale a 25 km/h mentre la regolamentazione della capitale francese limita a 18 km/h la velocità dei battelli sulla Senna.