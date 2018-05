Una giornata dedicata alla parità di genere in fisica, è questo il tema del convegno organizzato da Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che si terrà oggi 16 maggio ai Laboratori Nazionali dell’INFN di Frascati. L’evento è parte del progetto europeo GENERA, Gender Equality Network in the European Research Area, che ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la parità di genere nel settore della fisica, disciplina caratterizzata ancora da una bassa presenza di donne ricercatrici, e che coinvolge 12 Paesi, 18 Istituzioni di ricerca e 17 enti osservatori. La giornata sarà un momento di riflessione sulle politiche di genere nel sistema di ricerca italiano e su come gli enti di ricerca possano diventare promotori e motori di un progresso in questo ambito. L’evento si concluderà con la premiazione dei vincitori della seconda edizione del concorso per le scuole “Donne e ricerca in fisica: stereotipi e pregiudizi”. Modera Marco Ferrazzoli, capo Ufficio Stampa Cnr.