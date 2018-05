Pediatria: i bambini vittime di malattie legate ai cambiamenti climatici

Uno studio pubblicato su “Pediatrics“, condotto da Kevin Chan, della Memorial University in Canada e Rebecca Pass Philipsborn della Emory University di Atlanta, ha rilevato che la salute dei bambini è particolarmente messa a rischio dai cambiamenti climatici: l’88% delle malattie sarebbe infatti collegabile al clima.

Tra tali malattie Keniv Chan cita il virus Zika (perché la zanzara vettore è stata favorita dalle ondate di calore e causa difetti congeniti anche gravi), senza contare che le temperature in aumento fanno incrementare anche l’incidenza di infezioni intestinali dovute all’acqua: secondo Chan entro il 2030 si conteranno almeno 48 mila vittime in più tra i bambini per diarrea, morti collegabili ai cambiamenti climatici. Gli esperti citano anche la diffusione della malaria e la malnutrizione, favorite dai cambiamenti climatici (siccità ed eventi estremi distruggono i raccolti e determinano carenza di cibo).