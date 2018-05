Il sovrappeso e l’obesità sono uno dei maggiori problemi di salute pubblica a livello mondiale, perché rappresentano uno dei più importanti fattori di rischio per molte patologie croniche, quali malattie cardiache, respiratorie, diabete di Tipo 2, ipertensione, ecc. Nel nostro Paese il numero degli obesi corrisponde a una popolazione di circa 5,5 milioni.

Di fronte a questa grave emergenza l’arma più efficace resta una corretta educazione alimentare, associata a uno stile di vita dinamico. Quando, però, in alcuni pazienti obesi le modifiche degli stili di vita non riescono da sole a risolvere il problema, è necessario ricorrere ad altre soluzioni.

Ora è disponibile anche in Italia il palloncino ELIPSE™, un dispositivo che si pone l’obiettivo attraverso un team dedicato, di modificare le abitudini alimentari del paziente e recuperare il controllo del proprio stato di salute. La vera rivoluzione di ELIPSE™ consiste nel fatto che non necessita né di procedure chirurgiche, né endoscopiche, né anestesia.

Interverranno

• Dottor Cristiano Giardello – Direttore Dipartimento di Chirurgia – Pineta Grande Hospital – Castelvolturno (CE)

• Professor Marco Rovati – A.O. S.Paolo – Divisione di Chirurgia Generale e Toracica – Università degli Studi di Milano

• Dottoressa Roberta Ienca – Esperta in nutrizione clinica – Università La Sapienza, Roma

• Sign. Giorgio Garofalo- Presidente dell’Associazione ONS- Obesità, Nutrizione, Salute

La conferenza stampa dal titolo “Perdere peso? Da oggi è facile come bere un bicchier d’acqua” si svolgerà mercoledì 30 maggio 2018 alle ore 11,30 presso La Terrazza di Via Palestro in Via Palestro, 2, Milano