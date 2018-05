A Perugia arriva KIDSBIT, il festival ultragalattico per piccoli esploratori digitali

Si terrà a Perugia dal 25 al 27 maggio 2018 la III edizione di KIDSBIT, uno dei primi festival in Europa per bambini e genitori sull’educazione e la creatività digitale, progettato dall’Associazione Culturale ON e realizzato in collaborazione con Antica Proietteria.

Dal venerdì alla domenica – con un’anteprima giovedì 24 maggio riservata alle scuole – bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 2 ai 17 anni, invaderanno il centro storico per scoprire strumenti digitali innovativi: arte digitale, robotica, coding, stampa 3D, elettronica, videomapping e fotografia, trasformando così la città in uno spazio urbano creativo formato bambino.

Le piazze diventeranno playground luminosi, le mura storiche fogli su cui disegnare con software di pittura digitale, i monumenti piattaforme da animare con grandi installazioni interattive, i musei laboratori scientifici e tecnologici.

KIDSBIT è un evento innovativo e multidisciplinare, un ambiente attento a stimolare la creatività dei bambini e costruire spazi aperti e vitali, di scoperta e gioco, attraverso l’esplorazione dell’arte contemporanea e multimediale; grazie alla presenza di artisti, formatori e docenti provenienti dal mondo dell’arte, della musica e del digitale, provoca contaminazioni nuove che si trasformano in un’esperienza unica ludico-didattica per grandi e piccoli.

Uno spazio di sperimentazione inedito che crea le condizioni per imparare divertendosi e in cui cultura digitale e strumenti tecnologici si fondono naturalmente con competenze di base, manualità e attività all’aria aperta.

Il Festival fa da raccordo ai molteplici format didattici proposti dall’intero Progetto KIDSBIT che si estende nel tempo e nello spazio attraverso centri estivi, laboratori, attività con le scuole, progetti con le aziende, in Umbria e non solo, con lo scopo di educare alla cittadinanza digitale i cittadini del futuro.

Il Festival ultragalattico per piccoli esploratori digitali sarà diviso in 7 aree legate ad azioni – Suona, Balla, Sogna, Esplora, Costruisci, Osserva, Guarda – e porterà i bambini e i ragazzi a confrontarsi con attività complesse come la manipolazione del suono e delle immagini, la robotica, la programmazione, lo sviluppo motorio combinato con scenari digitali, la fotografia, l’installazione, l’arte contemporanea.

Nella prima giornata, venerdì 25 maggio, sono previsti laboratori per le scuole (a ingresso riservato); talk, tavole rotonde, esercitazioni e seminari dedicati a docenti, genitori e adulti, incentrati sul rapporto tra tecnologia e didattica e sugli Atelier Creativi (organizzati in collaborazione di USR – Ufficio Scolastico Regionale e Rete degli animatori digitali dell’Umbria).

La serata di venerdì sarà animata dallo straordinario Videomapping Show in Piazza IV Novembre, animato con i disegni e la fantasia dei bambini.

Sabato 26 e domenica 27 i laboratori, le installazioni e i giochi saranno aperti a tutti.