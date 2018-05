Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nel torrente Melezzo, in valle Vigezzo, dai vigili del fuoco volontari e dal Soccorso Alpino di valle. Si tratterebbe di un pescatore che si trovava a Meis per una battuta di pesca in compagnia di un amico. L’uomo potrebbe scivolato o potrebbe avere accusato un malore.