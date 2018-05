Salute: successo per l’iniziativa “Pianeta Donna”: visitate oltre 140 mamme

Grande affluenza ieri presso l’Ambulatorio della Solidarietà in Via Fratelli Cervi 3 a Lusciano nell’ambito del progetto Pianeta Donna:

140 le visite effettuate a giovani mamme con visita ed ecografie; fascia di età: 16 – 40 anni; 73 le donne che si sono sottoposte per la prima volta a esami di prevenzione; presentati i filmati sull’autopalpazione al seno e forniti consigli sulla prevenzione oncologica; raggiunto il 100% del gradimento sull’iniziativa “Una Rosa per la Vita”. Ad una donne donne visitate è stata riscontrata una lesione sospetta; la donna è stata invitata a sottoporsi immediatamente a mammografia con intervento chirurgico da eseguire nei prossimi sette giorni.

L’iniziativa gratuita è stata realizzata dall’Associazione House Hospital onlus, dall’Osservatorio Regionale Oncologico in Campania, l’Associazione Underforthy Breast Women onlus, dalla Cooperativa Percorsi per Crescere onlus, dall’AOU Federico II di Napoli e dall’ASL Caserta.

La sig.ra A.G. di 40 anni ha sottolineato: “Grazie all’informazione apparsa sui quotidiani, stamane mi sono recata a Lusciano per sottopormi a visita gratuita che non avevo mai fatta, anche in considerazione che mia madre è morta per tumore al seno. Purtroppo, mi è stata diagnosticata una lesione sospetta al seno. Ringrazio tutto il personale sanitario che mi ha assistito nel percorso della presa in carico e spronata a non abbattermi.

Invito tutte le giovani donne a sottoporsi a una visita integrata da ecografia, perché prevenire è molto meglio che curare”.