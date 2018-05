Pianeta donna: visite senologiche gratuite per le giovani mamme

Visite senologiche gratuite per le donne trai 20 e i 45 anni, con accertamenti diagnostici di prevenzione del tumore al seno e all’ovaio in donne con mutazione eredo-familiare dei geni BRCA 1 e 2. Ad organizzare il progetto «Pianeta Donna», con iniziative gratuite di educazione sanitaria, di prevenzione e di diagnosi precoce, è una squadra che vede in prima fila Associazione House Hospital onlus, Osservatorio Regionale Oncologico in Campania, Azienda Ospedaliera Università di Napoli Federico II, Underforty Women Breast Care Onlus, Associazione Percorsi per Crescere onlus e Asl di Caserta. Un progetto che nasce dal desiderio di intercettare precocemente eventuali problemi e contribuire, almeno in parte, a ridurre il gap con le regioni del Nord. In Campania, infatti, sono sempre più le giovani donne colpite da tumore della mammella, l’aumento stimato è del 20% nelle fascia di età 25/35 anni. I dati descrivono una Regione che paga una migrazione del 10,2% per questo tipo di neoplasia, mentre la Lombardia accoglie circa il 40% dei migranti con una durata di degenza inferiore a livello nazionale. La mobilità per tumore della mammella in Regione Campania, dove l’incidenza è di 30mila nuovi casi all’anno, rappresenta un peso rilevante in termini di ricoveri, con 83mila dimesse all’anno e 63mila donne trattate in Day-Hospital. L’iniziativa prenderà vita sabato 12 maggio all’Ambulatorio della Solidarietà in via Fratelli Cervi 3 – Lusciano (CE) dalle ore 9.00 alle 13.00.