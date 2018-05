A Pint of Science: fisica alla spina insieme all’INFN

Dal 14 al 16 maggio si spilla scienza nei pub di 20 città italiane. Parte, infatti, la nuova edizione da record di Pint of Science, la manifestazione di diffusione della cultura scientifica più esteso al mondo, nato in Gran Bretagna nel 2012 e presente, ormai, in ben ventuno nazioni nei cinque continenti. L’INFN parteciperà agli incontri con i suoi ricercatori in 33 eventi in 16 città per raccontare avvincenti storie di particelle: dalle onde gravitazionali ai buchi neri, dai neutrini all’adroterapia, dal bosone di Higgs all’importanza della ricerca di base. “Caratteristica di Pint of Science è un modo diverso e originale di portare le ultime frontiere della ricerca scientifica tra le persone“, spiega Alessia Tricomi che coordina la partecipazione INFN all’iniziativa. “Niente cattedre e lavagne ma un buon bicchiere di birra in mano per discutere insieme sui misteri della natura e le ultime scoperte che miglioreranno il nostro futuro“. “Agli appuntamenti l’INFN sarà presente sia con ricercatori di consolidata esperienza sia, nello spirito di Pint of Science, con giovani brillanti che rappresentano il futuro della ricerca“. “Ci auguriamo che anche quest’anno il pubblico venga numeroso, contando sulla varietà degli argomenti di cui si parlerà nei diversi pub. Una menzione particolare e un grazie vanno anche ai team di Pint of Science, che con entusiasmo e passione rendono tutto questo possibile“, conclude Tricomi. Sono sei le differenti aree tematiche in cui si articolano i talk di Pint of Science: Beautiful Mind (neuroscienze, psicologia e psichiatria), Atoms to Galaxies (chimica, fisica e astronomia) Our Body (biologia umana) Planet Earth (scienze della terra, evoluzione e zoologia) Tech Me Out (tecnologia) Social Sciences (legge, storia e scienze politiche). Durante ognuna delle tre serate in cui è organizzata la manifestazione, ciascuno dei 66 pub ospiterà una presentazione interattiva di circa 40 minuti alla quale seguiranno le domande del pubblico, nell’atmosfera colloquiale tipica dei pub. Si parlerà così di buchi neri e fisica quantistica, dal batterio Xylella e di deep learning, e poi di vaccini, robotica, biotecnologie, ogm, cambiamenti climatici, ambiente, rifiuti, dissesto idrogeologico, fake news, big data, social network, migrazioni e perfino l’importanza delle ricerche inutili. A scorrere la lista degli argomenti trattati dai quasi 300 speaker ospitati nei 66 pub delle 20 città italiane aderenti a Pint of Science 2018, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. l’hashtag dell’evento è #Pint18