Sette minatori risultano dispersi dopo una forte scossa di terremoto nella regione Silesia, nel Sud della Polonia. Il terremoto, di cui non si conoscono ancora le cause, è stato avvertito attorno alle 11 alla miniera Zofiowka, circa 900 metri di profondità, e tutti gli altri minatori sono stati tratti in salvi, stando a quanto riferito dalla portavoce dell’Ufficio polacco della miniere, Anna Swiniarska-Tadla.