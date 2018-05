Il Premio “PA sostenibile” al percorso di sostenibilità del Politecnico di Torino

Durante FORUM PA 2018, nell’ambito del convegno “Italia 2030: come portare l’Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile”, il progetto presentato dal Green Team “Polito Sustainable Path​” è stato selezionato come particolarmente meritevole, tra i quasi trecento progetti pervenuti.

Il progetto del Team del Politecnico di Torino, coordinato dalla Prorettrice Patrizia Lombardi, ha partecipato nella sezione denominata Città, infrastrutture, capitale sociale e verrà esposto nella galleria “poster” del Concourse all’interno dell’Arena Convention Center “La Nuvola”, a Roma.

Obiettivo del Premio, promosso da Forum PA in collaborazione con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS, è raccogliere i migliori progetti/prodotti concreti che sposino il paradigma dello sviluppo sostenibile e possano aiutare l’Italia, e in particolare i diversi territori, ad affrontare le tante debolezze dell’attuale modello di sviluppo, scegliendo un sentiero di crescita sostenibile da percorrere fino e oltre il 2030. La convinzione che sta alla base dell’iniziativa vede la costante ricerca di innovazione da parte delle amministrazioni centrali e locali, ma anche da parte di associazioni e start up, come la strada irrinunciabile per assicurare benessere e sviluppo alle comunità.

Tante le iniziative del “percorso di sostenibilità” intrapreso dall’Ateneo già a partire dal 2009 con l’idea del “Green mobile campus” e ufficializzato nel 2012 all’interno del Piano strategico e dello Statuto dell’Ateneo, e premiato oggi a Roma: si va dall’efficientamento energetico degli edifici, alla creazione di un “Living Lab” per il monitoraggio del consumo di energia termica, elettrica e di acqua nelle sedi principali dell’Ateneo, al totale approvvigionamento di energia verde, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, fino alla creazione del Green Team che riunisce professori, ricercatori, personale amministrativo e studenti in un’azione continua di sensibilizzazione verso il tema. Il Team coordina tutte le attività̀ connesse alla promozione e concreta realizzazione della sostenibilità̀ in Ateneo e si interfaccia con i diversi servizi di Ateneo, per garantire che il Politecnico si avvicini sempre più all’attuazione piena degli SDG – Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu.