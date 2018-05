Previsioni Meteo: piogge passeggere al Sud ma sarà un weekend di sole e caldo in tutt’Italia, seppur con instabilità pomeridiana

Previsioni Meteo – Giornata di piogge passeggere oggi al Sud, accompagnate da sabbia del Sahara tra Calabria e Sicilia: fenomeni deboli o moderati, mentre al Centro/Nord è tornato a splendere il sole con temperature in sensibile aumento fino a +27°C a Merano, +26°C a Bolzano, +25°C a Torino, Firenze, Novara, La Spezia, Udine, Mantova, Ferrara, Pordenone e Frosinone, +24°C a Roma, Milano, Genova, Bologna, Vicenza e Grosseto. Già dal pomeriggio di oggi, prima del tramonto, tornerà il bel tempo al Sud e si prospetta un weekend di sole e caldo in tutt’Italia, seppur con la persistenza di fenomeni di instabilità pomeridiana su tutto l’arco alpino e sull’Appennino centrale. Fenomeni isolati e sparsi a macchia di leopardo sul territorio, mentre le temperature saranno in ulteriore aumento. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: