Previsioni Meteo Estate 2018: caldo sull’Europa sudoccidentale, inizio stagione più fresco a nord-ovest

Il Regno Unito si sta godendo alte temperature in questo mese di maggio che, però, non sono destinate a durare molto. Le previsioni per questo weekend di vacanza sullo stato sono buone, con le temperature che dovrebbero raggiungere i 25°C in alcuni momenti. Si prevedono temperature di oltre 20°C in molti posti, mentre la media di maggio è solitamente di 17°C. Londra dovrebbe raggiungere i 25°C. Ma i meteorologi non hanno buone notizie per quanto riguarda l’estate.

Secondo le previsioni a lungo raggio, i 3 mesi estivi vedranno il tempo mite sostituito da condizioni più fresche con le temperature che scenderanno al di sotto della media. Per il periodo giugno-agosto, The Weather Company ha previsto temperature complessive leggermente al di sotto della media per il Regno Unito mentre il caldo si riformerà sull’Europa sudoccidentale, che è stata segnata da forti piogge in questa primavera.

Il mese di giugno vedrà temperature al di sopra della media ma le condizioni diventeranno più fresche a luglio e agosto. Il Dott. Todd Crawford, meteorologo di The Weather Company, ha spiegato che i normali modelli meteorologici sono stati invertiti per il Regno Unito dopo le potenti nevicate dell’inverno e il Burian.

Le sue parole: “Dopo la divisione del vortice polare stratosferico alla fine dell’inverno, l’inversione del modello in questa primavera è stata abbastanza evidente, con la bassa pressione a dominare il modello del Nord Atlantico. Il modello dominante per l’estate nell’ultimo decennio è stato di pressioni più alte sul Nord Atlantico e pressioni più basse sull’Europa nordoccidentale, che hanno portato ad estati più fresche e umide con un modello più caldo e secco sull’Europa sudorientale. Tuttavia, questo modello potrebbe non materializzarsi fino ad estate inoltrata quest’anno, dando origine ad un inizio di stagione più calmo nell’Europa nordoccidentale”.