Previsioni Meteo Lombardia: tempo instabile nei prossimi giorni

“Una bassa pressione colma di aria fredda in quota mantiene condizioni di tempo lievemente instabile sulla regione anche per i prossimi giorni. Maggior probabilità di precipitazione sui rilievi dove nelle prime ore di martedì farà nuovamente comparsa la neve fino a 1400/1600 metri“: instabilità nei prossimi giorni in Lombardia secondo l’Arpa regionale.

Oggi nuvoloso con tendenza a irregolari schiarite in serata sulla Pianura meridionale. Precipitazioni sono previste su Alpi e Prealpi con possibili rovesci sparsi; sulla Pianura non del tutto escluso qualche isolato rovescio.

Domani nuvoloso con irregolari schiarite nella seconda parte della giornata specie verso sera. Pioggia nella notte e al mattino diffuse su Alpi, Prealpi e alta Pianura, sparse altrove.

Mercoledì cielo poco o parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, in modo irregolare anche sulla Pianura.