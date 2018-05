Previsioni Meteo, Maggio continua con fresco e instabilità in tutt’Italia

Previsioni Meteo – Il piglio fresco e temporalesco di questo maggio 2108, si è manifestato sin dagli inizi del mese. Un po’ era anche nelle attese, data la reiterata azione anticiclonica e calda nella seconda parte di Aprile, un po’ troppo anticipata e persistente per non lasciare immaginare un guasto a seguire. A dire il vero, per il Centro Nord, anche Aprile si è manifestato abbastanza piovoso, seppure in un contesto termico sopra media. Dall’Abruzzo e basso Lazio in giù, tuttavia, seconda parte di mese, secca e calda, anormalmente calda.

Dunque, Maggio presenta il conto, con una prima parte caratterizzata da spiccata e diffusa instabilità su tutto il territorio e una seconda che non si annuncia diversa.

Anzi, secondo le ultimissime indagini, nella prossima settimana, potrebbero tornare a proporsi azioni depressionarie anche abbastanza incisive proprio in ambito mediterraneo e sull’Italia, con fasi di maltempo anche pronunciato su diverse aree del Paese.

Un’azione perturbata, proveniente dal Nord Atlantico, attraverso la Francia, il Golfo del Leone, punterebbe l’Italia, portando un peggioramento più incisivo del tempo già da domenica sera sul medio e alto Tirreno e al Nordovest, anche precipitazioni forti su Liguria e Piemonte.

Poi, a inizio settimana, tempo molto instabile su gran parte della penisola per azione più diretta di un vortice depressionario sull’Italia con rovesci e temporali da Nord a Sud. La ferita instabile resterebbe aperta per gran parte della prossima settimana, con attività temporalesca specie diurna, piuttosto ricorrente e diffusa in prosecuzione almeno fino al 20 Maggio.

Temperature in discesa su tutto il Paese, anche nell’ordine di 4/6°C, con condizioni di sotto media termico un po’ ovunque, in particolare intorno a metà mese.

Abbiamo volto lo sguardo anche oltre, cercando di cogliere una possibile tendenza per la terza decade del mese, con prospettive non molto evolutive. Semmai abbiamo colto una propensione a un certo campo barico in crescita sui comparti settentrionali, specie di Nordovest, ove potrebbe aversi una fase meno perturbata, seppure non immune da instabilità diurna sui rilievi.

Altrove, pare proporsi una maggiore defaillance barica con esposizione a correnti fresche da est che potrebbero continuare a rendere viva una più accesa instabilità diurna, specie sui settori appenninici e centro meridionali. Campo termico in leggero aumento al Nord e medio alto Tirreno, probabilmente ancora sotto media sul medio-basso Adriatico, sulle regioni appenniniche e al Sud.

Insomma, prospettive per un mese di Maggio poco anticiclonico, in linea di massima, se non per fasi brevi, termicamente sotto tono e con reiterate azioni temporalesche. Continuate a seguirci per prossimi ulteriori dettagli sulla continuazione di questa movimentata fase primaverile.