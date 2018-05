Prezzi benzina, diesel e gpl: ancora rialzi per Eni e IP

Proseguono i rialzi dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e IP hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Dal 21 marzo scorso si tratta del 12° intervento al rialzo per Eni, per un totale di 12 centesimi al litro. Le medie dei prezzi praticati comunicati dall’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,640 euro/litro (+2 millesimi, pompe bianche 1,617), diesel a 1,514 euro/litro (+3, pompe bianche 1,493). Gpl a 0,635 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,623), metano a 0,962 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,953).