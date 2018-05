Un primo Maggio dai ritmi rilassati e un’Euroflora da assaporare con tutti i suoi segreti

Anche sotto la pioggia Euroflora 2018 ha accolto oggi quasi 9000 visitatori che hanno potuto apprezzare con ritmi diversi i percorsi e gli spazi dei Parchi e dei Musei di Nervi, che ospitano la kermesse floreale fino al 6 maggio.

Un percorso rilassato e vivibile che ha portato nei Musei praticamente un visitatore su due, con circa 4600 entrate così suddivise: Wolfsoniana 692, Gam 1739 e raccolte Frugone 2171. Sono state 42 le visite guidate, 50 i bus turistici posteggiati in corso Europa e 19 persone hanno utilizzati i mezzi messi a disposizione dal Mobility Point. Per domani sono stati prevenduti 15.300 biglietti mentre in totale alle ore 17 di oggi ne risultano complessivamente venduti 226.473.

I progettisti selezionati dal concorso “Meraviglia nei Parchi”, al fianco dei selezionati fuori concorso, saranno ospiti domani, mercoledì 2 maggio, a Euroflora nello Spazio Incontri Fienile, alle ore 11.30, per la premiazione ufficiale.

I giardini selezionati hanno stupito, hanno fatto riflettere e sognare adulti e bambini portando all’attenzione del grande pubblico le tendenze del giardino contemporaneo e l’immagine di una Euroflora moderna e al passo con i tempi.

Non sarà solo una premiazione, ma l’occasione per un momento di dialogo e confronto con chi ha progettato questi particolari “habitat umani” mixando elementi artistici, tecnologici e vegetali in una perfetta sintonia con i Parchi. Una narrazione tra esperienze e idee innovative insieme a proposte moderne e, in alcuni casi, fuori dagli schemi.

La premiazione, organizzata da “Genova Floralies”, sarà anche un’occasione interessante per conoscere da vicino i singoli partecipanti, che in una sorta di tavola rotonda moderata da Clelia Toscano, membro dell’Ordine degli Architetti e Stefania Spina, Presidente AIAPP Liguria, due dei componenti della giuria che ha valutato i progetti in concorso, si confronteranno sui temi del giardino contemporaneo sia legato agli spazi pubblici, sia privati.

Da segnalare alle ore 10 l’incontro “Bonus verde: un’occasione per i privati e per il paesaggio”, a cura del presidente AIAPP Stefania Spina (Spazio incontri Fienile). Sempre alle 10, la “Presentazione della Rosa nello Spazio” a cura dell’Associazione Le Rose della Valle Scrivia (Pergolato dello Spazio incontri Mare).

Durante il pomeriggio il Fienile sarà animato da incontri non-stop organizzati da AIAPP. Alle ore 15 ci sarà l’intervento “Hortus conclusus: dalle origini ai giorni nostri” a cura dell’architetto Simone Ottonello.

L’intervento tratterà dell’evoluzione dell’hortus conclusus nei significati religiosi e metafisici, profani ed esoterici, di un luogo che da sempre collega il microcosmo con il macrocosmo, l’io con l’universo.

Alle 16 l’intervista all’architetto paesaggista Milena Matteini, allieva di Pietro Porcinai, che racconterà della professione del paesaggista alla luce della sua esperienza. Alle 17 in anteprima a Euroflora la presentazione del volume “Il parco nascosto” dell’architetto Silvana Ghigino, dedicato alla storia, ai segreti e alla recente riqualificazione del Parco di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli: un viaggio verso la riscoperta dei significati nascosti nel progetto originale.