Prodotti solari online: guida all’acquisto

Qualcuno avrà già approfittato delle alte temperature per una capatina al mare o semplicemente per prendere il sole al parco o sul balcone di casa. Come prepararsi quest’anno all’esposizione solare? Idealo ha definito il profilo dell’acquirente online di prodotti solari e analizzato quali sono i prodotti da lui/lei più ricercati.

Chi acquista solari online?

Il profilo dell’acquirente online di prodotti solari su idealo è per il 72,8% donna, ma anche uomo per un buon 27,2%. Per quanto riguarda l’età, il 31% ha tra i 35 e i 44 anni, il 25,9% tra i 25 e i 34 anni, mentre il 18% tra i 45 e i 54 anni. Il fatto che già in giovane età si cominci a proteggere la pelle dai raggi solari è un dato molto positivo. Infatti per quanto sia piacevole la doratura della pelle dal sole, l’azione dei raggi UVA, UVB e IR è estremamente nociva per la salute della pelle. A ciò si aggiunge il fatto che, prendendo in considerazione i dati dell’anno 2017 e del 2018, i mesi di maggiore interesse risultano essere giugno e maggio 2017, e al terzo posto già aprile 2018!

Quali sono i solari più ricercati online?

Premettendo che la categoria di prodotti solari su idealo, accanto a quelli che offrono difesa dall’irradiazione solare e doposole, ospita anche autoabbronzanti e intensificatori di abbronzatura, i prodotti più popolari hanno in comune un surplus da offrire oltre a non essere facilmente reperibili né tra gli scaffali del supermercato né in profumeria. Molti sono infatti specifici per pelli sensibili, allergiche e carnagioni molto chiare. Non è un caso che proprio i solari con SPF50+ siano i più ricercati online, ed in più già nel mese di aprile.

Vediamo nel dettaglio quali sono le protezioni solari per viso e corpo più popolari:

Al primo posto Avène crema solare colorata SPF50+ : specifica per il viso, essa è pensata per le pelli secche più sensibili. La sua formula contiene la famosa acqua termale di Avène dalle proprietà protettive e lenitive, ed è priva di parabeni. Ideale da usare non solo in spiaggia ma nella vita di tutti i giorni essa è water resistent, offrendo una protezione molto alta di SPF50+, unita ad una leggera colorazione.

: specifica per il viso, essa è pensata per le pelli secche più sensibili. La sua formula contiene la famosa acqua termale di Avène dalle proprietà protettive e lenitive, ed è priva di parabeni. Ideale da usare non solo in spiaggia ma nella vita di tutti i giorni essa è water resistent, offrendo una protezione molto alta di SPF50+, unita ad una leggera colorazione. Isdin Foto Ultra Age Repair Fluid SPF50+ è il fluido solare di tripla azione: offre la massima protezione dai raggi UVA, UVB e IR-A, ripara i danni della cute indotti dall’esposizione solare, ringiovanendola con il super cocktail di collagene Booster Peptide , Lipopeptide Q10 e acido ialuronico . Inoltre la sua texture è ultra leggera, quasi impalpabile, perfetta come base per il trucco ! Nel suo catalogo Isdin offre anche la protezione solare SPF100 , specifica per proteggere cicatrici e per chi soffre di allergia solare.

è il fluido solare di tripla azione: offre la massima protezione dai raggi UVA, UVB e IR-A, ripara i danni della cute indotti dall’esposizione solare, ringiovanendola con il super cocktail di , e . Inoltre la sua texture è ultra leggera, quasi impalpabile, perfetta come base per il ! Nel suo catalogo Isdin offre anche la protezione solare , specifica per proteggere cicatrici e per chi soffre di allergia solare. I solari BioNike sono molto amati da soggetti dalla pelle sensibile, reattiva o allergica, in quanto, come tutta la linea cosmetica dell’azienda nostrana, non contengono conservanti, né profumo, né glutine, oltre ad essere nickel tested. La Crema Fondente SPF50+ è ideale per carnagioni molto chiare con pelle da normale a secca. Anche essa protegge e ripara il DNA cellulare dai danni causati dall’esposizione solare. Molto ricercati sono inoltre i solari della linea con soli filtri minerali naturali.

sono molto amati da soggetti dalla pelle sensibile, reattiva o allergica, in quanto, come tutta la linea cosmetica dell’azienda nostrana, non contengono conservanti, né profumo, né glutine, oltre ad essere nickel tested. La è ideale per carnagioni molto chiare con pelle da normale a secca. Anche essa protegge e ripara il DNA cellulare dai danni causati dall’esposizione solare. Molto ricercati sono inoltre i solari della linea con soli filtri minerali naturali. Kanebo Sensai Silky Bronze Cellular Protective for Face è la crema solare per viso disponibile in SPF 15, 30 e 50. Protegge dai raggi UVA e UVB, previene dunque l’invecchiamento cutaneo ed ha un perfetto finish matt , senza macchie bianche nè untume.

è la crema solare per viso disponibile in SPF 15, 30 e 50. Protegge dai raggi UVA e UVB, previene dunque l’invecchiamento cutaneo ed ha un perfetto , senza macchie bianche nè untume. Rilastil Sun System Spray Trasparente SPF50+ è il pratico formato spray : veloce da distribuire uniformemente su tutto il corpo, pur nella sua leggera texture trasparente, offre la massima protezione, è resistente all’acqua, ipoallergenica e non contiene coloranti e parabeni.

è il pratico formato : veloce da distribuire uniformemente su tutto il corpo, pur nella sua leggera texture trasparente, offre la massima protezione, è resistente all’acqua, ipoallergenica e non contiene coloranti e parabeni. La Roche Posay Anthelios XL BB Cream SPF50+ è il rivoluzionario BB Cream con massima protezione solare da utilizzare in tutte le occasioni, non solo al mare. Adatta alle pelli più sensibili e allergiche.

Di seguito invece i prodotti più amati della categoria senza protezione solare:

Presentate due anni fa, le Gocce Magiche Viso della Collistar sono tuttora decisamente popolari. Trattasi infatti di un autoabbronzate superconcentrato che permette di dorare la pelle di viso e décolleté già un’ora dopo averla distribuita con un lieve massaggio. A seconda delle esigenze di idratazione si lascia idealmente mischiare alla normale crema da viso. Inoltre non macchia ed è semplice raggiungere un colorito omogeneo. Ottimo modo per dire addio al pallore invernale in un attimo!

della Collistar sono tuttora decisamente popolari. Trattasi infatti di un che permette di dorare la pelle di viso e décolleté già un’ora dopo averla distribuita con un lieve massaggio. A seconda delle esigenze di idratazione si lascia idealmente mischiare alla normale crema da viso. Inoltre non macchia ed è semplice raggiungere un colorito omogeneo. Ottimo modo per dire addio al pallore invernale in un attimo! Per allungare al massimo la propria abbronzatura si consiglia sempre di munirsi di un buon doposole come Forever After del marchio americano leader nel segmento dell’abbronzatura Australian Gold, che non a caso è anche il produttore più ricercato dagli utenti di idealo. Super idratante grazie all’estratto di semi di canapa particolarmente ricchi di acidi grassi essenziali , la sua formula è anche anti-age , tonificante e rassodante.

del marchio americano leader nel segmento dell’abbronzatura che non a caso è anche il produttore più ricercato dagli utenti di idealo. Super idratante grazie all’estratto di particolarmente ricchi di , la sua formula è anche , tonificante e rassodante. Sempre di Australian Gold è un prodotto molto interessante: Dark Tanning Accelerator è il bestseller del marchio americano intensificatore di abbronzatura che conferisce all’abbronzatura una tonalità più intensa con bronzer naturale. Ricca di vitamine A ed E, oli Omega, la piacevole fragranza al cocco fa sognare di isole tropicali.

è il bestseller del marchio americano che conferisce all’abbronzatura una tonalità più intensa con bronzer naturale. Ricca di vitamine A ed E, oli Omega, la piacevole fragranza al cocco fa sognare di isole tropicali. Collistar Trattamento Viso Doposole Antirughe è il trattamento post tintarella mirato per il viso: nutrendo la pelle, idratandola in profondità, lenendo rossori, essa stimola inoltre la riparazione cutanea, prevenendo la comparsa delle rughe.

