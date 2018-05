Produrre criptovalute con energia rinnovabile: da oggi si può

Si chiama Bio Investments S.r.l. la startup che vuole rendere il mining di criptovalute più sostenibile, sia ambientalmente che economicamente. Il mining è l’attività svolta per convalidare le transazioni in criptovalute.

Secondo lo specialist di PwC Ales de Vries, entro un anno il consumo energetico per sostenere l’infrastruttura alla base del solo network di bitcoin supererà il consumo energetico di tutta l’Austria. Se consideriamo anche le altre criptovalute, l’aspetto ambientale del mining solleva molte critiche e preoccupazioni.

Bio Investments è una startup, nata nel 2017, che produce e commercializza soluzioni per sviluppare al meglio la catena del valore nella creazione delle criptovalute. Tra queste trovano spazio delle Mining Farm pensate per essere collocate in prossimità di fonti rinnovabili, per poter alimentarsi con l’energia prodotta da impianti fotovoltaici, idroelettrici o eolici. Questa soluzione permette ai miners – coloro che creano criptovaluta – di ridurre al minimo il costo dell’energia e, al tempo stesso, al produttore di energia pulita di avere un nuovo possibile acquirente.

Bio Investments ha deciso di ricorrere all’equity crowdfunding in Italia. Per farlo ha scelto di affidarsi al portale di equity crowdfunding WeAreStarting.

L’iniziativa sarà finanziabile per poco tempo e mira a raccogliere 150 mila euro che verranno impiegati dalla società per incrementare la capacità produttiva, visto l’enorme carico di ordini ricevuti negli ultimi mesi, e di aumentare le spese in marketing e nella ricerca. Coloro che decideranno di aderire all’iniziativa diverranno finanziatori e soci della startup innovativa per una quota complessiva del 4,76%. Inoltre beneficeranno dell’incentivo fiscale del 30% sul capitale investito.

Nei propri programmi per il futuro, Bio Investments propone un software basato su tecnologia blockchain rivolto agli utenti finali delle criptovalute: gli investitori. Si tratta di un wallet multivaluta per tutte le criptovalute che consente di effettuare transazioni in piena libertà, dando la facoltà di conservare le proprie monete al sicuro e di convertirle in euro direttamente sul proprio conto bancario. In questo modo tutti i detentori di criptomonete potranno gestire il loro portfolio in piena libertà accedendo al valore detenuto in qualsiasi moneto, sfruttando a pieno il guadagno realizzato con le proprie cryprtocurrency.