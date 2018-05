Punta Campanella: Bandiere Blu per 4 Comuni del Parco

Ben quattro comuni su 6 dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella hanno ottenuto la Bandiera Blu 2018. A Positano e Massa Lubrense, comune capofila, cuore del Parco Marino e bandiera blu ottenuta ininterrottamente dal 2008, si sono aggiunti quest’anno anche Sorrento e Piano di Sorrento. Per una penisola sempre piu’ blu. Per ottenere il prestigioso vessillo bisogna preparare documentazione specifica e avere mare pulito, oltre che tutta una serie di servizi e attività, come l’educazione e l’informazione ambientale.

“Siamo molto contenti che altri due comuni del Parco Marino abbiano ottenuto il prestigioso vessillo– dichiara Michele Giustiniani, Presidente dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella- Complimenti alle amministrazioni che hanno seguito il positivo esempio di Massa Lubrense che ottiene, con gran soddisfazione, l’undicesima Bandiera Blu consecutiva. Ora siamo a 4 comuni sui 6 del Parco e ci auguriamo che anche gli altri due comuni possano presto ottenere il prestigioso vessillo“. Soddisfatto anche il Direttore del Parco, Antonino Miccio: “Una buona notizia per il mare della penisola. Fondamentale la sinergia tra enti per ottenere risultati che possano tutelare l’ambiente e rilanciare l’immagine della costiera.”