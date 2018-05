Qundis presenta Q temp, il sensore climatico per ambienti interni ed esterni

QUNDIS, leader europeo nella produzione di sistemi AMR, ripartitori di calore, contatori di calore e d´acqua e smart meter gateways per la gestione di dati dei consumi energetici, annuncia l’imminente arrivo sul mercato italiano di Q temp, la soluzione che consente di gestire il riscaldamento – in ambienti interni ed esterni – in maniera semplice, monitorandone le prestazioni.

Il primo passo per implementare delle strategie adeguate di risparmio energetico è disporre di tutte le informazioni di cui si necessita, senza le quali si andrà incontro ad un’oggettiva difficoltà: l’impossibilità di gestire al meglio qualcosa di cui non si ha precisa misura.

Per rispondere a tale necessità arriva sul mercato Q temp, che integra ed estende il portfolio di soluzioni Qundis legate ai dispositivi di sensore climatici. Attraverso un sofisticato sensore ambientale, il dispositivo memorizza i cicli di riscaldamento della casa (o dell’ambiente in cui viene installato) e può misurare temperature che oscillano dai -10°C ai +90°C, con una frequenza di misurazione costante ogni 4 minuti.

L’intuitivo display visualizza la temperatura dell’ambiente, offrendo – oltre ai dati attuali – la possibilità di mostrare la temperatura media del giorno precedente, le temperature minime e massime raggiunte nel corso della giornata, una diagnostica in caso di errori e la modalità di trasmissione. La lettura dei valori, infatti, può essere eseguita su postazione fissa o mobile poiché Q temp trasmetterà parallelamente sia i telegrammi radio Walk by che i telegrammi AMR, per monitorare il clima del proprio ambiente domestico ovunque ci si trovi. Per comunicare, Q temp trasmette telegrammi standard Qundis WM-bus (Wireless M-bus).

“L’efficienza energetica è strettamente collegata ad un’informazione puntuale, che si può ottenere solo attraverso delle soluzioni di monitoraggio mirate come Q temp, che offre affidabili prestazioni di controllo del proprio riscaldamento domestico – ha commentato Antonello Guzzetti, Country Manager di QUNDIS in Italia – Come ripetiamo da tempo, la sensibilizzazione del consumatore è il provvedimento che richiede il minore investimento possibile se paragonato ai suoi brevi tempi di ammortamento.”