TV, Rai Storia: “Clio. Il filo della storia” racconta “Cose da matti”

Donne emancipate, dal temperamento ostinato e ribelle, che cambiano spesso fidanzato o hanno figli da uomini diversi. Oppure fragili, sole, che scappano di casa per sfuggire a mariti violenti. Sono queste le “pazze” che negli anni ‘50 e ‘60, vengono internate al manicomio del Santa Maria della Pietà di Roma. A raccontare le loro storie – sepolte nelle cartelle cliniche – è Michela Ponzani in “Clio. Il filo della storia”, il nuovo programma di Rai Cultura in onda domenica 13 maggio alle 19.30 su Rai Storia.