Intanto, alcuni scienziati in Svezia stanno studiando la possibilità di cancellare i cattivi ricordi. Siamo certi che sarebbe una cosa positiva? Nella puntata di Tutta Salute in onda domani, alle 10.45 su Rai3, Michele Mirabella e Pierluigi Spada ne parleranno con il professor Orazio Zanetti, primario di Geriatria al Centro San Giovanni di Dio, del Fatebenefratelli di Brescia.

La memoria ha la funzione di mantenere ricordi a mente, per iscritto o in altre forme. Con l’età che avanza, la memoria può però diminuire. Quali sono i disturbi che ci devono allarmare?

Rai3, Tutta Salute: “I disturbi della memoria”

