TV, Rai5: “Trans Europe Express” lungo le tratte Zermatt-Ginevra

Armato di una guida del 1913, il giornalista Michael Portillo viaggia lungo le tratte ferroviarie che partono dalle Alpi svizzere fino alle rive del Lago di Ginevra nel nuovo episodio della quinta stagione di “Trans Europe Express”, in onda lunedì 28 maggio alle 20.15 su Rai5. Lungo la strada, a Zermatt scopre come intrepidi alpinisti inglesi all’inizio del 20° secolo trasformarono l’alpinismo in uno sport alla moda per ricchi. A Martigny viene sepolto dalla neve e salvato da un cucciolo di San Bernardo. A Berna infine, prende il volo su un biplano d’epoca per ripercorrere il viaggio epico del pilota Oskar Bider, primo pilota a volare sopra le Alpi.