Ricerca: dall’Europa un programma da 100 miliardi

L’Unione Europa si prepara a varare Horizon Europe, il suo piu’ grande programma quadro per la ricerca di sempre, con investimenti pari a 100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Cibo, energia e clima sono fra le priorita’. Annunciata dalla Commissione europea, la notizia e’ stata ripresa dai siti delle riviste Science e Nature.

Il programma e’ il successore dell’attuale Horizon 2020 e il finanziamento dovra’ adesso essere discusso da Parlamento europeo e Stati membri. Tuttavia, si legge sui siti di Science e Nature, lo stanziamento ha deluso alcuni ricercatori, che si aspettavano un budget piu’ alto del 60%.

Per il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker il programma e’ “un’opportunita’ per il futuro della nuova Unione a 27. Ora la palla passa a Parlamento e Consiglio. Credo che dovremmo mirare ad avere un accordo prima delle elezioni del Parlamento europeo del prossimo anno”.

La proposta da 100 miliardi, include 2,4 miliardi per il Programma europeo per l’Energia Atomica (Euratom) e 3,5 miliardi nell’ambito del fondo per start-up e imprese. Includendo i fondi per le tecnologie digitali, la Commissione propone di destinare 114,8 miliardi di euro a ricerca e innovazione distribuiti per sette aree tematiche, tra cui cibo, energia, clima. Il budget previsto e’ il piu’ grande mai stanziato fin dai primi programmi di ricerca europei, avviati nel 1984, ma ha deluso alcuni ricercatori. Infatti nel marzo scorso 13 organizzazioni scientifiche, tra cui l’European University Association (Eua), che rappresenta piu’ di 800 universita’, avevano chiesto 160 miliardi di euro.

Tuttavia bisogna considerare che il budget non include il contributo del Regno Unito, la cui uscita dall’Ue e’ prevista nel 2019, e puo’ essere considerato una buona base di partenza per iniziare i negoziati sulla spesa finale tra Parlamento europeo e Consiglio dei ministri, che comprende rappresentanti governativi degli Stati membri. Una volta conclusi i negoziati, gli analisti prevedono che l’importo finale di Horizon Europe sara’ un po’ inferiore ai 100 miliardi proposti. Per esempio durante la negoziazione di Horizon 2020, degli 80 miliardi di euro proposti ne sono sono stati stanziati 77 miliardi.