Ricerca: l’obesità si può combattere anche con la stimolazione del cervello

Uno studio italiano presentato oggi a Barcellona in occasione del meeting annuale della European Society of Endocrinology, ha rilevato che l’obesità si può combattere anche per mezzo della stimolazione del cervello dall’esterno, in modo del tutto indolore e non invasivo: tale stimolazione ridurrebbe la voglia di cibo ripristinando una corretta sensazione di gratificazione offerta dal mangiare, aiutando a tenere sotto controllo l’appetito.

Lo studio è coordinato da Livio Luzi dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Policlinico San Donato. La stimolazione impiegata è quella transcranica profonda, che invia onde magnetiche al cervello.