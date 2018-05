I ricordi sono fatti di “materia”, una molecola simile al DNA

Un interessante esperimento è stato condotto con lumache di mare da David Glanzman presso l’Università di Los Angeles, pubblicato su “eNeuro“: si è scoperto che i ricordi sono fatti di una molecola simile al DNA, l’RNA, che, se trasferita da un animale all’altro, consente di trasmettere la traccia mnemonica del primo al secondo animale.

Glanzman ha dimostrato che trasferendo una molecola specifica di RNA prelevata da una lumaca a un’altra si può trasferire il ricordo della prima alla seconda lumaca: l’esperto ha prima indotto la formazione di un ricordo (negativo) in una lumaca toccando la coda in modo da infastidire l’animale che ha una reazione difensiva involontaria. Poi ha isolato l’RNA che si è generato nel suo sistema nervoso in seguito all’esperienza e lo ha inoculato in un secondo animale la cui coda non era mai stata sollecitata: quest’ultimo ha mostrato lo stesso riflesso difensivo del primo pur non avendo subito alcun fastidio alla coda, solo perché ha ricevuto il ricordo del primo animale.