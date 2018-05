Il crescente interesse a livello europeo e nazionale verso le tematiche delle biorisorse e della gestione sostenibile dei sistemi naturali e agro-forestali indica, anche per il settore della ricerca forestale, la necessità di sostenere adeguatamente le diverse filiere produttive allo scopo di ottimizzare la quantità e la qualità delle risorse disponibili. Queste finalità vanno integrate con un secondo obiettivo prioritario della ricerca forestale, che riguarda la gestione degli ecosistemi per la tutela della biodiversità e del patrimonio genetico, la massimizzazione della capacità di mitigazione dei cambiamenti climatici e la fornitura di altre utilità quali la riduzione dell’inquinamento ambientale, il miglioramento della qualità dell’acqua e la protezione del suolo. (sc)

L’evento, che vedrà intervenire in apertura l’assessore alle infrastrutture e all’ambiente della Provincia autonoma di Trento, Mauro Gilmozzi, il presidente CREA, Salvatore Parlato, il presidente FEM, Andrea Segrè, unitamente ai rappresentanti di UniTrento, CNR, Centro Studi Alpino Unitus, Dipartimento foreste della Provincia autonoma di Trento e Ordine degli agronomi e dottori forestali, si propone come momento di discussione su alcuni dei principali avanzamenti di ricerca, con particolare riferimento alle realizzazioni prodotte dalle istituzioni accademiche ed enti di ricerca operativi nella realtà trentina.

E’ in programma venerdì 18 maggio, dalle 9 alle 13, presso il Palazzo Ricerca e Conoscenza, il workshop organizzato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach sulle innovazioni ed esperienze della ricerca per la gestione delle risorse forestali.

Risorse forestali, innovazione ed esperienze della ricerca per la loro gestione

