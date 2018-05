“Eravamo 70mila stamattina al Circo Massimo per #Raceforthecure, una lunga corsa per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo“: questo il post pubblicato su Twitter dal sindaco di Roma Virginia Raggi.

Roma, il sindaco Raggi su Twitter: in 70mila alla Race for the Cure

“Eravamo 70mila stamattina al Circo Massimo per #Raceforthecure, una lunga corsa per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo“: questo il post pubblicato su Twitter dal sindaco di Roma Virginia Raggi.

