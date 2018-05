La strada è rimasta aperta, ma poiché la voragine si trova nei pressi di uno spartitraffico i vigili urbani del Gruppo Tintoretto hanno chiuso lo svincolo per piazzale del Caravaggio. Sul posto anche anche personale Acea per verificare la provenienza dell’acqua nell’area della buca.

Una voragine si è aperta alle 14 circa alla Montagnola, in via Ambrosini all’altezza del civico 202. Un’area di 8 metri per 30 intorno alla voragine è stata transennata dai vigili del fuoco.

