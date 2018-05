Il roseto in fiore, star di Euroflora

Il roseto dedicato a Luigi Viacava, storico direttore del servizio giardini del Comune di Genova e fondatore di Euroflora insieme a Giuseppino Roberto, Silvina Donvito e Carlo Pastorino, sta fiorendo in tutto il suo splendore ed è diventato uno dei luoghi più ammirati di Euroflora 2018.

Nel pomeriggio di oggi si è riunita nello Spazio incontri mare la Giunta del Comune di Genova insieme alla Giunta del Municipio 9. Per Euroflora è intervenuto il responsabile di manifestazione Rino Surace.

Biglietti. Per la giornata di domani, venerdì 4 maggio, venduti 15mila biglietti.232.543 i biglietti venduti complessivamente (dato aggiornato alle 17 di oggi).

Ingressi nei Musei.Anche oggi un’ottima affluenza, hanno scelto il connubio arte e fiori5580 persone, di cui 2230 alle Raccolte Frugone, 2150 alla Galleria d’Arte Moderna, 1100 alla Wolfsoniana,

Visite guidate.Giornata record con 137 persone che hanno scelto i tour con accompagnatore.

Trenitalia. 110 treni tra andata e ritorno impegnati sulla tratta Genova Brignole – Genova Nervi che hanno viaggiato a pieno carico. L’offerta ferroviaria è stata potenziata con 52 collegamenti tra Genova – Voltri e tra Genova – Nervi e 2 treni straordinari Milano – Genova con 60 persone nelle stazioni di Principe, Brignole e Nervi impegnate in servizi di assistenza e informazioni e ad assicurare un flusso ordinato e sicuro. 20 persone nel Centro Operativo di Teglia e 6 tecnici RFI a Nervi per garantire il pronto intervento.

AMT. 12 navette da 18 metri con capienza di 150 persone hanno operato in circolare tra corso Europa e via Oberdan, con corse ogni minuto e mezzo e 6 bus da 12 metri hanno trasportato 110 persone ogni 2 – 3 minuti dapiazzale Kennedy fino alla stazione ferroviaria di Brignole. Oltre a controllori e autisti, nel centro operativo Amt, per monitorare la mobilità verso Euroflora, sono state impegnate 6 persone.

Parcheggi bus turistici corso Europa. 50 i bus turistici che hanno trovato posto in corso Europa.

Recco. Nella cittadina del Tigullio sempre al completo i 230 posti auto per i visitatori di Euroflora che poi hanno raggiunto Nervi in treno.

Personale di servizio. Ai varchi impegnate 80 persone, 40 gli addetti al controllo biglietti.4 persone sono state aggiunte per la sicurezza delle opere d’arte installate nei quadri Germinazioni, i peperoncini di Giuseppe Carta, e Labirinto, i papaveri di Alain Micquiaux.A causa delle folate di vento numerosi sono stati gli interventi della squadra di manutenzione con gli studenti dell’Istituto Agrario B. Marsano.

Volontari.38 volontari (tra quelli che hanno aderito alla ricerca del Comune di Genova)per l’assistenza dei visitatori dentro ai Musei, 120 volontari della Protezione Civile e di Anpas, tra di loro 10 ragazzi richiedenti asilo. All’arrivo, nei parcheggi bus, molti i volontari impegnati nell’accoglienza dei gruppi in arrivo per orientarli e indirizzarli verso le navette AMT.

Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza.50 persone su due turni, per garantire la sicurezza dei visitatori, tra coordinatori, pattuglie e servizio cinofilo.

Polizia Municipale. 97 tra commissari e agenti di Polizia Municipale organizzati su due turni a Nervi.

Vigili del Fuoco: 4 mezzi e 17 unità in servizio in due turni di lavoro.

118. Il 118 ha 4 mezzi dislocati nei punti nevralgici: davanti alla stazione ferroviaria di Nervi e lungo via Casotti e viaCapolungo, coordinati con 6 squadre di operatori sanitari a piedi.

Asl 3 Genovese. Presente con un modulo ambulatoriale in viale delle Palmeha effettuato interventi di routine.

Navette Anpas.Oberdan/viale delle Palme/Gam per persone con difficoltà motorie: 29 persone per un totale di 58 passaggi.

Mobility point.29 le persone che hanno utilizzato gli ausili per la mobilità personale.

Ristorazione. La prevalenza di visitatori locali nella giornata di oggi ha influenzato anche i consumi, numeri interessanti per quanto riguarda i caffè, 8000, e le brioches, 1200.

Info utili Euroflora 2018

Orari di apertura: tutti i giorni fino domenica 6 maggio dalle 9 alle 19.30.

Biglietti di ingresso: il numero giornaliero degli ingressi disponibili è limitato a 20mila unità, possono essere acquistati on line sul sito euroflora2018 e nei punti vendita Best Union Vivaticket; nelle biglietterie della Fiera di Genova in piazzale Kennedy fino al 6 maggio dalle 8 alle 18; nello IAT del Porto Antico tutti i giorni fino al 6 maggio dalle 9 alle 18.

Si raccomanda comunque l’acquisto in prevendita, dal momento che è possibile che per il giorno stesso non ci sia disponibilità di posti.

Il biglietto comprende l’utilizzo delle navette (da piazzale Kennedy per Genova Brignole A/R, dal parcheggio dei bus turistici in corso Europa a Nervi A/R) e il treno nella tratta ferroviaria metropolitana Genova Voltri-Genova Nervi) e costa 23 €.

L’ingresso è gratuito per bambini fino a 8 anni, biglietto ridotto a 16 € per i ragazzi dai 9 ai 16 anni. Biglietto scontato a 21 € per i gruppi di almeno 25 persone con gratuità per l’accompagnatore. Ingresso gratuito per i visitatori con disabilità al 100% (biglietto ritirabile direttamente ai welcome desk di via Eros da Ros e via Capolungo) e, in caso di comprovata necessità, dell’accompagnatore. Biglietto ridotto a 16 € per i visitatori con disabilità pari o superiore al 67%.

I cani sono ammessi, provvisti di guinzaglio e museruola. Si prega di fare la massima attenzione per quanto riguarda le deiezioni.

All’interno dei Parchi e deiMusei non sono ammesse le bottiglie di vetro.

Visite guidate

Genova Experience organizza visite guidate alla manifestazione in italiano, inglese e francese con partenze alle 10.30 – 12.30 – 14.30 – 16.30.

Il costo è di 10 € a persona, per gruppi con più di 20 partecipanti tariffa ridotta a 8,50 €.

Come raggiungere Euroflora

I parchi di Nervi sono raggiungibili solocon i mezzi pubblici.

Sono stati predisposti in ambito cittadino parcheggi di interscambio in piazzale Kennedy con servizi navetta verso la stazione di Genova Brignole per raggiungere la manifestazione in treno (il tutto incluso nel biglietto della manifestazione).

Saranno intensificati i treni per e da Nervi (in media 4 treni all’ora) e dei bus di linea negli orari di manifestazione.

I tassisti genovesi propongono tariffe fisse per i percorsi principali per e da Nervi, consultabili sul sito 5966. Con il taxi è possibile arrivare in prossimità degli ingressi principali della manifestazione e ripartire dalle aree di posteggio temporanee individuate in occasione di Euroflora.

Il servizio Radio Taxi Genova tel. 010 5966 è in grado di assicurare mezzi idonei al trasporto delle persone con disabilità o difficoltà motorie.

Per chi vuole godersi la suggestione di una gita in battello, il Consorzio Golfo Paradiso offre due partenze al giorno dal Porto Antico- Calata Mandraccio al porticciolo di Nervi, alle 10 e alle 14, con ritorno alle 18, condizioni meteo marine permettendo.

In elicottero. Novaris effettua voli panoramici su Euroflora (10 minuti, 45 Euro) e sulla città (20 minuti, 75 Euro). Su prenotazione è possibile raggiungere Euroflora dall’aeroporto e da altre destinazioni.

Parcheggi pullman. Principalmente in corso Europa con collegamento navetta verso i parchi, in piazzale Kennedy con collegamento navetta per la stazione ferroviaria di Genova Brignole.

Visitatori disabili o con difficoltà motorie.Il percorso principale di Euroflora, con ingresso da via Eros da Ros, è stato studiato per essere accessibile a tutti, in quanto prevalentemente pianeggiante. La planimetria in distribuzione al pubblico indica la percentuale di pendenza per ogni tratto di percorso interno.

All’inizio di via Oberdan (punto di arrivo degli autobus e delle navette) è in servizio un veicolo attrezzato ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, gestito in collaborazione con volontari di Protezione Civile, diretto all’ingresso riservato di via Capolungo (Galleria d’Arte Moderna), in prossimità del Mobility pointFarmacie Genovesi – Zativa gestito da La Cruna dove si noleggiano gratuitamente scooter elettrici e carrozzine manuali. Per prenotare scrivere una mail a turismopertutti@lacruna.com indicando giorno, fascia oraria, un cellulare di riferimento e modalità di arrivo (macchina, treno, bus turistico, bus urbano).

Il servizio Radio Taxi Genova (tel. 010 5966) è in grado di assicurare mezzi idonei al trasporto delle persone con disabilità o difficoltà motorie.

In treno. Sono stati predisposti collegamenti attrezzati da prenotare almeno 12 ore prima contattando la Sala Blu.

In auto. Per le persone disabili, sia guidatori che con accompagnatore, in possesso di contrassegno, sono riservati posteggi in viale Franchini, via Casotti e in via Capolungo.

I disabili hanno possibilità di accesso riservato a Euroflora dall’ingresso della Galleria di Arte Moderna.

Il Comune di Genova ha istituito uno speciale numero verde per fornire informazioni 800 070506.