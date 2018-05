Rubner Objetktbau: una nuova cabinovia in simbiosi con le montagne in Val Gardena

A Selva di Val Gardena, tra le imponenti montagne del Sassolungo e del Gruppo del Puez, nel cuore delle Dolomiti, la stazione a valle dell’impianto di risalita Piz Seteur è stata realizzata in soli 6 mesi su progetto dello studio di architettura Perathoner Architects e grazie all’intervento di Rubner Objektbau, general contractor del Gruppo Rubner specializzato in grandi progetti in legno chiavi in mano, che si è occupato della realizzazione del piano superiore dedicato ai locali di deposito e agli alloggi del personale, e del rivestimento esterno in legno di larice spazzolato.

“La progettazione dell’impianto – racconta l’Arch. Rudolf Perathoner – si è ispirata da una parte ai profili dei massicci montuosi circostanti, dall’altra ai due sport principali praticati in questa zona, lo sci e la mountain bike: creando così una perfetta armonia tra dinamicità, potenza, tecnologia e natura. Il committente, il gruppo Piz de Sella S.p.a, desiderava avere un nuovo impianto che fosse moderno, innovativo, personalizzato, ma che allo stesso tempo non fosse invasivo rispetto al panorama circostante. Per questo motivo la scelta del materiale si è indirizzata sull’utilizzo del legno di larice spazzolato, le tavole utilizzate sono infatti state trattate con spazzole abrasive che hanno rimosso la parte più tenera del legno, dandogli un colore più scuro e simile a quello del bosco limitrofo; e la volumetria dell’edificio dedicata ai locali tecnici si trova parzialmente interrata, incorporando in modo ancora più naturale l’edificio nel contesto paesaggistico esistente”.

“La scelta del legno lamellare – spiega Valérie Montels, Direttore Tecnico di Rubner Objektbau – si è rivelata vincente per l’elevato grado di prefabbricazione che rende la messa in opera estremamente rapida e precisa.”

Nonostante le condizioni metereologiche con temperature rigidissime, e i 1800m di altitudine, Rubner Objketbau ha impiegato solo 2 mesi per realizzare chiavi in mano il piano superiore in legno, di cui 35 giorni per il montaggio della sola struttura (pareti e solaio). Il rivestimento esterno è composto da 620 elementi sagomati in legno lamellare certificato, e ogni elemento è diverso dall’altro a mostrare le proprie caratteristiche naturali.

A rendere ancora più unica e particolare la nuova stazione a valle dell’impianto di risalita Piz Seteur, la scelta di combinare due materiali differenti: cemento armato con intonaco speciale, quindi più ruvido e strutturato e con un’insonorizzazione maggiore, per il piano terra; e legno lamellare per il primo piano e il rivestimento esterno. Il legno lamellare è un materiale composito, costituito essenzialmente di legno naturale, con un elevato rapporto tra resistenza meccanica e peso, ma è anche un prodotto nuovo, realizzato su scala industriale attraverso un procedimento tecnologico di incollaggio a pressione che riduce i difetti propri del legno massiccio. Le travi lamellari sono caratterizzate da una fortissima capacità di carico, superiore anche a quella degli elementi in legno massello di cui hanno superato i limiti dimensionali e funzionali e stanno diventando elementi portanti alternativi e innovativi nel settore dell’edilizia.