Sabato 26 maggio “Vengo anch’io”: la camminata della salute promossa dall’ATS e dagli Ospedali pubblici di Milano

Molto più di una semplice “passeggiata di salute”, un prezioso appuntamento con la prevenzione, è quello che aspetta i cittadini milanesi il prossimo 26 maggio, con “Vengo anch’io – Camminata della salute”. Un evento dedicato all’attività fisica all’aria aperta, lungo un percorso di 3 km sul Naviglio della Martesana, ma anche e soprattutto l’occasione in cui incontrare gli Ospedali pubblici di Milano Pini-CTO, Niguarda, Sacco-Fatebenefratelli, Santi Paolo e Carlo e l’ATS, che offriranno gratuitamente controlli per misurare il proprio stato di salute e informazioni sui corretti stili di vita e sulla prevenzione delle principali patologie.

La partecipazione è libera, con partenza dalle 9.30 alle 10.45, presso il polo riabilitativo Pini-CTO di Via Isocrate 19.

L’iniziativa è organizzata dall’ATS Milano Città Metropolitana e dalle ASST milanesi, con il patrocinio della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione (SIMFER) e dell’Associazione Lombarda Malati Reumatici (ALOMAR), in collaborazione con Unione Italiana Sport Per tutti (UISP), l’associazione Gorla Domani, Universiis, Humanteck. Online il video dell’iniziativa (https://youtu.be/2Gj-ZqzjMY8).

Lungo il percorso della marcia, i cittadini troveranno gli stand degli Ospedali dove sottoporsi ad alcune semplici misurazioni che possono rappresentare importanti campanelli d’allarme: il calcolo dell’indice di massa corporea associato a prove di forza per la prevenzione del danno muscolare; la misurazione di pressione arteriosa, frequenza cardiaca e circonferenza addominale per valutare il proprio rischio cardiovascolare; la misurazione della saturazione di ossigeno per controllare se la propria funzione respiratoria sia adeguata.

Sarà presente anche il personale sanitario dell’ATS che diffonderà materiale informativo riferito agli screening per la prevenzione delle patologie neoplastiche relative alla cervice uterina, alla mammella e al colon retto e ai corretti stili di vita per la prevenzione delle patologie croniche non trasmissibili. In merito a questi ultimi occorre sottolineare come oggi l’approccio degli interventi di promozione della salute sia sempre più orientato ad individuare e formare soggetti che svolgano il ruolo di moltiplicatore, secondo una logica di relazione tra pari: un esempio ne sono i Walking Leader per l’attività fisica, gli studenti peer negli interventi negli istituti superiori (Peer education), che trattano i rischi comportamentali correlati all’adolescenza (bullismo, sessualità, utilizzo di sostanze, emarginazione, affettività), i docenti della scuola dell’obbligo che, attraverso i propri strumenti educativi, possono trattare nel modo migliore i corretti stili di vita e trasmetterli agli studenti e i moltiplicatori nel mondo del lavoro delle aziende che partecipano alla rete WHP.

“Recenti dati di Regione Lombardia ci dicono che il rapporto tra anziani over 65 e popolazione attiva (quella compresa tra i 14 e i 65 anni) passerà dall’attuale 30% al 54% nel 2050”, illustra Lorenzo Panella, Direttore del Dipartimento di Riabilitazione ASST Pini-CTO. “La maggior parte delle persone tra 65 e 79 anni ha in media 4,9 malattie, numero che sale a 5,4 per gli over 80. L’associazione di più patologie croniche aumenta fortemente il rischio di disabilità. Di fronte a questo scenario, il concetto di salute deve evolvere, passando da un irraggiungibile stato di completo benessere alla capacità di adattarsi e di autogestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive cui siamo inevitabilmente esposti. Ciò trova riscontro anche nel fatto che la nostra possibilità di invecchiare ‘bene’ dipende per ben il 70% dalla capacità di gestire con accortezza la nostra vita e solo per il 30% dalla genetica. In sintesi, ‘homo faber fortunae suae’: l’uomo è artefice del suo destino ma soprattutto della sua salute. Con la camminata del prossimo 26 maggio ci auguriamo di riuscire a trasmettere questo messaggio ai cittadini: che la chiave per vivere e invecchiare in salute è già nelle nostre mani, ed è la regolare attività fisica, dire no al fumo, limitare il consumo di alcolici, seguire una sana alimentazione”.