Abbiamo presentato un esposto in Procura chiedendo anche maggiori controlli da parte delle autorità in merito al rispetto della normativa.“

Sacchetti biodegradabili, Codacons: “Il consumatore può rifiutare la bustina”

“Cronaca Milano e Lombardia: è ormai legge la nuova norma che indica come obbligatori i sacchetti biodegradabili a pagamento per il consumatore per quanto riguarda frutta e verdura, così come per i farmacisti. Dal primo gennaio 2018 – spiega in una nota il Codacons – i farmacisti sono obbligati ad inserire all’interno dello scontrino il

