Salerno, barca rischia di affondare: salvate due persone

Intervento della Guardia Costiera di Salerno in soccorso a una barca con a bordo due persone: l’imbarcazione si trovava nello specchio d’acqua di fronte a Capaccio Paestum ed era in forte difficoltà.

La richiesta di soccorso alla sala operativa della capitaneria di porto di Salerno è giunta intorno alle 9 da parte della piccola imbarcazione impegnata in attività di pesca che stava imbarcando acqua. In breve tempo è stata individuata la barca in difficoltà. I militari, dopo essersi sincerati delle buone condizioni di salute delle persone a bordo, hanno prestato assistenza all’imbarcazione sino al rientro nel porto di Agropoli.