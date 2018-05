Salisburgo per il weekend: non è mai stata così vicina come con ÖBB “Nightjet”

La città di Salisburgo regala viste e momenti ineguagliabili: le passeggiate sulle sponde del fiume Salzach, i giardini in fiore e le terrazze panoramiche che si affacciano sui monumenti simbolo della grande eredità culturale della città. La sua posizione geografica è facilmente raggiungibile dai turisti italiani, grazie ad una soluzione smart e casual senza stress: ÖBB “Nightjet”, che operando per i collegamenti ferroviari diretti dall’Italia, permette di raggiungere l’Austria in totale relax.

Grazie alle comode sistemazioni, infatti, i viaggiatori, a bordo dei treni, potranno concedersi il lusso di addormentarsi in Italia e svegliarsi nel cuore del Land austriaco, sognando l’itinerario perfetto alla scoperta del Salisburghese anche per il weekend.

Roma, Firenze, Bologna, Milano, Brescia e Verona: non c’è modo migliore che lasciare l’Italia e partire alla volta dell’Austria all’imbrunire, grazie a partenze giornaliere dalle più importanti stazioni italiane. L’esperienza di viaggio con ÖBB “Nightjet” regala viste panoramiche di suggestivi paesaggi illuminati per riscoprire il piacere del tempo trascorso in treno tra una destinazione e l’altra.

ÖBB “Nightjet” si posiziona come soluzione ideale per tutte le famiglie che prediligono i viaggi “on the road” con un territorio da scoprire e per condividere un’esperienza che regala molto dal punto di vista culturale. Non solo, anche per i giovani il viaggio in treno è la soluzione ideale essendo molto accessibile economicamente, ed in pieno rispetto dell’ambiente.

Molteplici sono le opzioni per raggiungere il Salisburghese, quella più economica è sicuramente il sedile in 2° classe nello scompartimento da sei persone, mentre la sistemazione in cuccetta offre più comfort, per trascorrere in tranquillità le ore di sonno. Al risveglio è servita la colazione viennese con caffè o té, pane, burro, marmellata e acqua minerale. Chi viaggia in famiglia, può prenotare uno scompartimento riservato ad un prezzo all-inclusive. Le prenotazioni sono applicabili anche a scompartimenti riservati a sole viaggiatrici, o dotati di attrezzatura per sedia a rotelle. Il tutto garantisce un viaggio total green in rispetto dell’ambiente e low-cost.

Le sistemazioni in cuccetta sono disponibili in vano standard da quattro a sei posti con toilette dotata di tutto il necessario per lui e per lei, mentre per chi predilige un viaggio più tranquillo è disponibile lo scompartimento Deluxe singolo, doppio o triplo, comprensivo di toilette privata con doccia. Al risveglio è disponibile una colazione a-la-carte.

Con cadenze giornaliere, i viaggi notturni sono comodamente prenotabili sui siti www.obb-italia.com, www.trenitalia.it o contattando direttamente il servizio clienti, le agenzie di viaggio e le Deutsche Bahn, dove è possibile acquistare un biglietto a prezzo flessibile (DB FLexpreis) o a prezzo più conveniente (DB Sparpreis).

Grazie a queste nuove tratte, la compagnia austriaca permetterà per la prima volta di raggiungere la città di Salisburgo in tutta comodità scegliendo tra ottime sistemazioni a partire da 29 Euro.