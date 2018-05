Salute: prelievi di sangue indolori, Google vuole rivoluzionare il settore

La società di Alphabet, Verily, nota in precedenza come Google Life Sciences, sta lavorando da anni su un dispositivo progettato per prelievi di sangue indolori, impiegando un sistema di micro aghi e magneti: CNBC riporta che il team della Silicon Valley è riuscito a produrre un prototipo che funziona.

Diverse fonti sostengono che il dispositivo dovrà attendere ancora molto per arrivare in produzione e dovrà affrontare anche ostacoli scientifici, tecnici e legali.