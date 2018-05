Salute: italiani molto più attenti negli ultimi 25 anni

Da uno studio promosso da Herbalife Nutrition, condotto su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età, è emerso che negli ultimi 25 anni gli italiani sono molto piu’ attenti alla salute. “Dallo studio emerge chiaramente come oggi, molto piu’ di venticinque anni fa, gli italiani siano sempre piu’ attenti in fatto di alimentazione sana e corretta, volta a raggiungere un benessere personale legato si’ al cibo ma anche ad uno stile di vita sano,” spiegano Paola Merulla ed Elena Salvi di Pepe Research. La gran parte degli intervistati ha ammessodi fare molta attenzione ad assumere una dieta bilanciata (50%), a condurre uno stile di vita sano (40%) e a ricercare un’alimentazione piu’ corretta (38%). “Sono proprio gli ultraquarantenni di oggi ad aver accresciuto, negli ultimi 25 anni, la loro attenzione a tutte le componenti nutrizionali e in particolare alla provenienza delle materie prime dei prodotti alimentari. Si tratta evidentemente di un cambiamento culturale che interessa, ormai, tutte le fasce della popolazione perche’, anche da un confronto con i millenials, nati tra il 1981 e il 1996, si osserva un’accresciuta attenzione ad aspetti specifici dell’alimentazione come origine delle materie prime, ma anche apporto calorico, vitaminico, proteico e di minerali“, concludono le ricercatrici.