Salute mentale: 40 anni dalla chiusura degli ospedali psichiatrici

Compie 40 anni la legge 180, conosciuta come “Legge Basaglia”, che decretò l’abolizione degli ospedali psichiatrici in Italia. In occasione del quarantennale, l’Asl Roma 2 ha organizzato, giovedì 10 maggio prossimo, in collaborazione con la Consulta Dipartimentale per la Salute Mentale Asl Roma 2, una giornata d’incontro con i cittadini, dalle ore 11 alle ore 16, presso i Centri di Salute Mentale e i Centri Diurni del Dipartimento di Salute Mentale Asl Roma 2, il più grande d’Italia con circa 1 mln e 300 mila abitanti.

“Con la Legge 180 sono stati restituiti dignità e diritti di cittadinanza alle persone che soffrono di disturbi psichiatrici” ha affermato Flori Degrassi, Direttore Generale dell’Asl Roma 2. “E’ una iniziativa” ha ricordato Massimo Cozza, Coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Roma 2,” che nasce dalla consapevolezza della straordinaria importanza della Legge 180, che ha determinato la chiusura dell’epoca manicomiale in Italia e l’apertura dei servizi di salute mentale nel territorio”.